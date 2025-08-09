VIDEO Nicușor Dan, vizită neoficială în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor. Evenimentul este organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”, în perioada 8-10 august, transmite One TV Moldova.
Cei doi președinți fac baie de mulțime. Oamenii veniți la eveniment stau la coadă pentru a face poze cu ei. Maia Sandu și Nicușor Dan au fost surprinși în timp ce discutau și cu organizatorul Festivalului Lupilor, artistul Alex Calancea.
Nici Președinția României și nici Președinția Republicii Moldova nu au oferit presei informații despre această vizită privată în Republica Moldova a liderului de la Cotroceni.
Aceasta este a doua vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova, de la preluarea mandatului de președinte al României. Prima vizită a avut loc pe 10 iunie. Atunci, liderul de la Cotroceni a venit la Chișinău pentru a participa la întrevederi oficiale și evenimente publice, cu participarea conducerii Republicii Moldova și a societății civile.
