Primul ciment din lume cu zero emisii nete de dioxid de carbon datorită tehnologiei de captare, lansat de Heidelberg Materials. Un avans major într-o industrie greu de decarbonizat

Betonul este al doilea cel mai consumat material din lume, după apă, conform statisticilor. Deși aproximativ 7% dintre emisiile globale de CO₂ provin din industria cimentului, se estimează că cererea de ciment și beton va continua să crească în următoarele decenii, cu peste 33% până în 2050. În acest context, grupul Heidelberg Materials marchează o premieră la nivel mondial prin lansarea evoZero®, primul ciment cu zero emisii nete de dioxid de carbon.

Sistem revoluționar de captare și stocare a carbonului

evoZero® este produs la fabrica din Brevik, Norvegia, unde un sistem complet de captare și stocare a carbonului (CCS) funcționează pentru prima dată la scară industrială, într-o instalație de producție a cimentului.

Gama cuprinde versiunea evoZero® Carbon Captured Brevik, livrată direct de la fabrica din Brevik, și cimentul evoZero® Carbon Captured, care poate fi livrat de la alte fabrici europene mai accesibile clienților, valorificând totodată contribuția instalației din Norvegia la reducerea emisiilor.

Această inovație tehnologică implementată într-o industrie cu un impact considerabil asupra climei poate aduce o transformare majoră în procesul de producție a cimentului, în condițiile în care decarbonizarea industriilor grele este esențială pentru atingerea obiectivelor de neutralitate climatică până în 2050, stabilite la nivel european.

Cum funcționează tehnologia CCS

Capacitatea de captare a CO₂ de către sistemul CCS este de 400.000 de tone pe an, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din emisiile provenite de la fabrica norvegiană. Dioxidul de carbon captat este lichefiat, ulterior transportat pe cale maritimă către terminalul Northern Lights și, în cele din urmă, transferat într-un sit permanent de stocare de sub Marea Nordului, întregul proces fiind validat pe baza unor auditări independente.

Sistemul de captare și stocare a carbonului de la Brevik face parte din proiectul Longship, cofinanțat de guvernul Norvegiei și considerat drept una dintre cele mai ambițioase inițiative din lume dedicate tehnologiilor CCS.

Infrastructură blockchain pentru trasabilitatea emisiilor

Trasabilitatea emisiilor este monitorizată printr-o tehnologie de tip blockchain, datorită căreia fiecare tonă de CO₂ captată este contabilizată o singură dată, înregistrată digital, alocată unui anumit lot de ciment și certificată. În acest fel, clienții Heidelberg Materials au dovada oficială a faptului că cimentul pe care îl folosesc are o amprentă netă de carbon egală cu zero.

Acest mecanism transparent de raportare este aliniat cu standardele stricte ESG, avute în vedere mai ales de companiile din sectorul construcțiilor și infrastructurii, care urmăresc o reducere substanțială a emisiilor.

Beneficiile aduse de evoZero® în industria construcțiilor

Tehnologia CCS nu influențează performanța cimentului, astfel că evoZero® poate fi utilizat în toate categoriile de construcții. Beneficiile sale sunt multiple și cu impact pe termen lung, acest tip de ciment contribuind, printre altele, la reducerea amprentei de carbon a clădirilor și a infrastructurii, la atingerea obiectivelor climatice, la respectarea reglementărilor de mediu și facilitând obținerea de certificări pentru clădiri verzi.

Heidelberg Materials, rol central în eforturile globale de reducere a emisiilor

Fabrica din Brevik are o capacitate anuală de producție de până la 800.000 de tone de ciment, o proporție importantă fiind dedicată noii linii evoZero®. De altfel, întreaga producție de evoZero® pentru anul 2025 a fost deja rezervată, au anunțat reprezentanții Heidelberg Materials.

Cu un portofoliu extins de inițiative CCUS (captare, utilizare și stocare a carbonului), aflate în diferite etape de dezvoltare, în țări precum Germania, Norvegia, Canada, Bulgaria și SUA, Heidelberg Materials susține prin măsuri concrete tranziția energetică în sectorul materialelor de construcții. Integrarea tehnologiei CCS în producția de ciment este astfel un punct de cotitură în cadrul eforturilor globale de reducere a emisiilor din această industrie esențială, dar care aduce provocări majore din punctul de vedere al decarbonizării.