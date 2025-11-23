Ascultă articolul

Guvernul britanic a promis că milioane de călători cu trenul vor economisi sute de lire sterline din tarifele reglementate, inclusiv abonamentele și biletele dus-întors în orele de vârf și în afara orelor de vârf între marile orașe, scrie Sky News, preluat de agenția Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Înghețarea tarifelor se aplică Angliei și serviciilor operate de operatorii feroviari englezi.

Persoanele care fac naveta la serviciu trei zile pe săptămână folosind abonamente flexibile vor economisi 315 lire sterline pe an călătorind de la Milton Keynes la Londra, 173 lire sterline călătorind de la Woking la Londra și 57 lire sterline de la Bradford la Leeds, a transmis guvernul.

Modificările fac parte din planurile Partidului Laburist de a reconstrui o companie feroviară publică, Great British Railways. Alte modificări planificate includ sistemul tap in-tap out și bilete digitale, precum și investiții în Wi-Fi super-rapid.

Cancelarul Rachel Reeves a declarat că guvernul introduce pentru prima dată în 30 de ani o înghețare a tarifelor feroviare, ceea ce „va ușura presiunea asupra finanțelor gospodăriilor și va face călătoriile la locul de muncă, la școală sau pentru a vizita prietenii și familia puțin mai ușoare”.

„Cu toții ne dorim călătorii feroviare mai ieftine, așa că înghețăm tarifele pentru a ajuta milioane de pasageri să economisească bani”, a declarat secretarul transporturilor, Heidi Alexander.

„Cei care fac naveta pe rute mai scumpe vor economisi peste 300 de lire sterline pe an, ceea ce înseamnă că vor păstra o parte mai mare din banii câștigați cu greu”.

Sindicatele feroviare și grupurile de pasageri au salutat această măsură, afirmând că va face călătoriile mai accesibile pentru pasageri și va promova alternative de călătorie mai durabile.