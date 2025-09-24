ANALIZĂ Finanțările europene, vitale pentru modernizarea infrastructurii școlare din Regiunea Sud Vest Oltenia. Aproape 115 milioane de euro din bani europeni, alocate școlilor din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, în ultimii zece ani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fondurile europene au jucat un rol esențial în transformarea infrastructurii educaționale din Regiunea Sud Vest Oltenia, care acoperă județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Aici, zeci de școli, grădinițe și licee au fost modernizate, reabilitate sau extinse în ultimii ani. Iar proiectele continuă și în exercițiul financiar curent. Vorbim în total de peste 114 milioane de euro din bani europeni, alocați în ultimii zece ani infrastructurii școlare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dacă ne referim la școli, în perioada 2014 – 2020, aproape 160 de milioane de lei au fost direcționați către investiții în infrastructura de educație. Din această sumă, peste 136 de milioane de lei (aproximativ 27 de milioane de euro) au provenit din fonduri europene.

Rezultatele se văd deja în comunități: clădiri școlare eficiente energetic, dotări moderne pentru laboratoare și săli de clasă, precum și condiții mai bune pentru elevi și profesori.

Investițiile au contribuit nu doar la creșterea calității actului educațional, ci și la reducerea disparităților dintre mediul urban și cel rural. Cel puțin asta și-a propus finanțatorul.

Iar procesul de modernizare continuă. În cadrul exercițiului financiar 2021 – 2027, 63 de proiecte dedicate infrastructurii educaționale sunt în implementare.

Valoarea totală eligibilă a acestora depășește 602 milioane de lei, din care 435 de milioane de lei (87 de milioane de euro) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), restul fiind asigurat prin finanțări de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarilor.

Aceste cifre confirmă importanța finanțărilor europene în dezvoltarea educației din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Fără acești bani, multe dintre unitățile de învățământ ar fi rămas nemodernizate, iar elevii ar fi continuat să învețe în spații depășite de timp.

Exercițiul financiar 2014 – 2020

Aproape 160 de milioane de lei au fost investiți în infrastructura școlară, în perioada respectivă. Cei mai mulți bani au venit din fonduri europene, aproximativ 136 de milioane de lei, potrivit datelor furnizate de ADR SV Oltenia.

Banii au fost cheltuiți pentru un total de 47 de proiecte. Dintre acestea, șase sunt încă în implementare.

Spre exemplu, reabilitarea termică a internatului și cantinei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, s-a realizat cu aproximativ 3 milioane de lei, dintre care peste 2,6 milioane sunt bani europeni.

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea este o instituție de învățământ cu renume în întreaga regiune.

Elevii învață într-o clădire elegantă și impunătoare, construită în stilul Brâncovenesc și oferă programe de studiu pe profiluri real (matematică-informatică, științele naturii) și umanist (științe sociale), precum și o secție sportivă.

Colegiul este implicat în proiecte europene de tip Erasmus+, iar în 2019 a primit distincția de Școală Europeană, clasându-se pe locul 11 la nivel național.

Un alt proiect mare, în valoare totală de aproape 7 milioane de lei, din care 6 milioane sunt fonduri europene, este legat de reabilitarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale din Teasc, județul Dolj.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 185 de elevi care învață aici. Concret, școala a fost extinsă și s-au amenajat, printre altele, o sală multifuncțională, grupuri sanitare și o nouă clasă.

”De asemenea, s-au efectuat lucrări pentru asigurarea utilităților, alimentarea cu apă, cu energie electrică, evacuarea apei uzate și asigurarea agentului termic”, au precizat reprezentanții Primăriei Teasc, într-un comunicat transmis la finalul proiectului.

Exercițiul 2021 – 2027

Alte 63 de proiecte sunt realizate prin exercițiul financiar 2021 – 2027.

Valoarea totală eligibilă a acestor proiecte depășește 602 milioane de lei, dintre care 435 de milioane sunt bani prin FEDR, iar restul reprezintă finanțări de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarilor.

Aceste proiecte sunt în diferite stadii de execuție, unul singur fiind finalizat în procent de 100%. Este vorba despre extinderea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu–Jiu, în valoare de peste un milion de lei.

Proiectul a vizat extinderea centrului cu o construcție nouă, pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare desfășurării activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES).

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” este un alt proiect aflat aproape de finalizare.

Potrivit ADR SV Oltenia, stadiul fizic al proiectului a trecut de 90% și prevede construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, bibliotecă și sala de sport.

Investiția se ridică la 6,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane sunt bani europeni.

În total, zeci de instituții de învățământ beneficiază de investiții în acest exercițiu financiar: