ANALIZĂ Finanțările europene, vitale pentru modernizarea infrastructurii școlare din Regiunea Sud Vest Oltenia. Aproape 115 milioane de euro din bani europeni, alocate școlilor din Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, în ultimii zece ani
Fondurile europene au jucat un rol esențial în transformarea infrastructurii educaționale din Regiunea Sud Vest Oltenia, care acoperă județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Aici, zeci de școli, grădinițe și licee au fost modernizate, reabilitate sau extinse în ultimii ani. Iar proiectele continuă și în exercițiul financiar curent. Vorbim în total de peste 114 milioane de euro din bani europeni, alocați în ultimii zece ani infrastructurii școlare.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Dacă ne referim la școli, în perioada 2014 – 2020, aproape 160 de milioane de lei au fost direcționați către investiții în infrastructura de educație. Din această sumă, peste 136 de milioane de lei (aproximativ 27 de milioane de euro) au provenit din fonduri europene.
Rezultatele se văd deja în comunități: clădiri școlare eficiente energetic, dotări moderne pentru laboratoare și săli de clasă, precum și condiții mai bune pentru elevi și profesori.
Investițiile au contribuit nu doar la creșterea calității actului educațional, ci și la reducerea disparităților dintre mediul urban și cel rural. Cel puțin asta și-a propus finanțatorul.
Iar procesul de modernizare continuă. În cadrul exercițiului financiar 2021 – 2027, 63 de proiecte dedicate infrastructurii educaționale sunt în implementare.
Valoarea totală eligibilă a acestora depășește 602 milioane de lei, din care 435 de milioane de lei (87 de milioane de euro) provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), restul fiind asigurat prin finanțări de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarilor.
Aceste cifre confirmă importanța finanțărilor europene în dezvoltarea educației din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Fără acești bani, multe dintre unitățile de învățământ ar fi rămas nemodernizate, iar elevii ar fi continuat să învețe în spații depășite de timp.
Exercițiul financiar 2014 – 2020
Aproape 160 de milioane de lei au fost investiți în infrastructura școlară, în perioada respectivă. Cei mai mulți bani au venit din fonduri europene, aproximativ 136 de milioane de lei, potrivit datelor furnizate de ADR SV Oltenia.
Banii au fost cheltuiți pentru un total de 47 de proiecte. Dintre acestea, șase sunt încă în implementare.
Spre exemplu, reabilitarea termică a internatului și cantinei Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea, s-a realizat cu aproximativ 3 milioane de lei, dintre care peste 2,6 milioane sunt bani europeni.
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu-Vâlcea este o instituție de învățământ cu renume în întreaga regiune.
Elevii învață într-o clădire elegantă și impunătoare, construită în stilul Brâncovenesc și oferă programe de studiu pe profiluri real (matematică-informatică, științele naturii) și umanist (științe sociale), precum și o secție sportivă.
Colegiul este implicat în proiecte europene de tip Erasmus+, iar în 2019 a primit distincția de Școală Europeană, clasându-se pe locul 11 la nivel național.
Un alt proiect mare, în valoare totală de aproape 7 milioane de lei, din care 6 milioane sunt fonduri europene, este legat de reabilitarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale din Teasc, județul Dolj.
Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 185 de elevi care învață aici. Concret, școala a fost extinsă și s-au amenajat, printre altele, o sală multifuncțională, grupuri sanitare și o nouă clasă.
”De asemenea, s-au efectuat lucrări pentru asigurarea utilităților, alimentarea cu apă, cu energie electrică, evacuarea apei uzate și asigurarea agentului termic”, au precizat reprezentanții Primăriei Teasc, într-un comunicat transmis la finalul proiectului.
Exercițiul 2021 – 2027
Alte 63 de proiecte sunt realizate prin exercițiul financiar 2021 – 2027.
Valoarea totală eligibilă a acestor proiecte depășește 602 milioane de lei, dintre care 435 de milioane sunt bani prin FEDR, iar restul reprezintă finanțări de la bugetul de stat și contribuția proprie a beneficiarilor.
Aceste proiecte sunt în diferite stadii de execuție, unul singur fiind finalizat în procent de 100%. Este vorba despre extinderea și dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu–Jiu, în valoare de peste un milion de lei.
Proiectul a vizat extinderea centrului cu o construcție nouă, pentru asigurarea spațiilor și dotărilor necesare desfășurării activităților educaționale pentru copii/elevi cu cerințe educaționale speciale (CES).
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/ extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” este un alt proiect aflat aproape de finalizare.
Potrivit ADR SV Oltenia, stadiul fizic al proiectului a trecut de 90% și prevede construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, bibliotecă și sala de sport.
Investiția se ridică la 6,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 4 milioane sunt bani europeni.
În total, zeci de instituții de învățământ beneficiază de investiții în acest exercițiu financiar:
- Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Școlii Gimnaziale, sat Popești, comuna Golești, județul Vâlcea
- Construire și echipare corp nou Școala Gimnazială, sat Ulmetu, comuna Copăceni, județul Vâlcea
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale “Achim Popescu”, comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea
- Reabilitare, modernizare și dotare Școala cu clasele I-VIII, comuna Orlești, județul Vâlcea
- Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic “Petrache Poenaru” din orașul Bălcești
- Construire și echipare corp nou Școala Gimnazială, sat Bîrsești, comuna Budești, județul Vâlcea
- Reabilitare, modernizare și echipare Liceu Constantin Brâncoveanu – Școala Profesională Românii de Jos, loc. Românii de Jos, oraș Horezu, județul Vâlcea
- Construire, dotare și amenajare Școala Generală Ocolna
- Reabilitare și extindere Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja
- Creșterea calității educaționale la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova – EDUTEHNO Craiova
- Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială, sat Rusănești, comuna Fârtățești, județul Vâlcea
- Construire clădire laboratoare, desființare clădire C5, realizare teren multisport, amenajare loc de joacă – Liceul Teoretic din comuna Măciuca, județul Vâlcea
- Extindere și modernizare Școală Gimnazială în comuna Ghidici, județul Dolj
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin înființarea unui campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu din municipiul Craiova – EDU PRO SPORT Craiova
- Reabilitare și extindere corp C1 (școală, liceu), reabilitare corp C2 (sală de sport), modernizare teren de sport, amenajare incintă (spații verzi, loc de joacă, parcări) ale Liceului Tehnologic ”Horia Vintilă” – str. Unirii, nr. 33, Segarcea, Dolj
- Modernizare, reabilitare și dotare Școala Generală Prapor
- Construire Școală Gimnazială P cu clasele I-VIII în comuna Dănicei, sat Bădeni, județul Vâlcea
- Desființare parțială, extindere, reabilitare și modernizare corp C1, desființare corp C2 și corp C3, construire corp nou sală de educație fizică școlară, realizare împrejmuire incintă și echipare infrastructură educațională Școala nr. 2, comuna Barca, județul Dolj
- Extindere și echipare Școala Gimnazială George Poboran
- Extindere și dotare Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Jiu
- Extindere, modernizare, consolidare Școala Caraula, județul Dolj
- Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan
- Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială „Petre Sergescu”
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”
- Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova
- Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu – modernizare școală profesională P+1, POR 2014-2020, Axa 10
- Modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul liceal tehnologic la Liceul Tehnologic Dimitrie Filisanu – modernizare corp clădire C1, POR 2014-2020, Axa 10
- Construire și echipare Școală Gimnazială Pîrșcoveni, comuna Pîrșcoveni, județul Olt
- Investiții în infrastructura școlară pentru Școala Gimnazială “Dumitru Crășoveanu”, comuna Izvoru Bârzii, județul Mehedinți
- Reabilitare, extindere și dotare Școala Gimnazială, sat Poganu, comuna Verguleasa, județul Olt
- Investiții în infrastructura școlară pentru Școala Gimnazială “Henri Coandă”, comuna Perișor, județul Dolj
- Construcție teren de sport multidisciplinar în cadrul Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII – Tătulești, comuna Tătulești, județul Olt
- Abordare didactică incluzivă pentru școala I-IV și eficientizare energetică imobil
- Extindere cu sală de sport, vestiare, bibliotecă și funcțiuni conexe – Școala Gimnazială Nr. 1 Novaci, prin desființare C2, C3, C4, C5, C6, C7, C9, str. Eroilor, nr. 1, orașul Novaci, județul Gorj
- Extindere și echipare Școala Gimnazială Eugen Ionescu
- Reabilitare Școală din sat Geamăna, comuna Stoilești, județul Vâlcea
- Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Școala sat Teslui, comuna Teslui, județul Dolj
- Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Jidoștița, comuna Breznița-Ocol, sat Jidoștița
- Eficientizare energetică clădire situată la adresa satul Ciocadia, str. Principală, nr. 320, comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj – nr. cadastral 36833 – C1 – Școala primară Ciocadia
- Lucrări de reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4
- Creșterea eficienței energetice pentru Școala Gimnazială Cireșu
- Eficientizare energetică Școala Generală sat Brabeți, comuna Daneți, județul Dolj
- Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciupercenii Noi, strada Școlii nr. 8, județul Dolj
- Modernizare și eficiență energetică la Școala Gimnazială din Malovăț
- Creșterea eficienței energetice a clădirii școală cu clasele I-VIII Stoenești – Berislăvești
- Reabilitare energetică Școala Generală nr. 1, comuna Maglavit, județul Dolj
- Reabilitarea, modernizarea și extindere Școala Gimnazială nr. 14
- Eficientizare energetică Școala Gimnazială nr. 1, comuna Mușetești, județul Gorj
- Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, modernizarea sistemelor de instalații și prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Școala Gimnazială comuna Giubega, județul Dolj
- Reabilitare Școala Gimnazială nr. 15
- Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie – Școala Generală Eșelnița
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii educaționale, Școala Profesională Daneți local vechi, comuna Daneți, județul Dolj
- Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Galicea Mare, corpul 1, strada Craiovei nr. 1, comuna Galicea Mare, județul Dolj
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii educaționale din comuna Călui, județul Olt – Școala Gimnazială Călui
- Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în imobilul de utilitate publică (fosta școală primară) situat în comuna Crușet, sat Maiag, județul Gorj
- Creșterea eficienței energetice a clădirii internat a Liceului Teoretic Ioniță Asan, municipiul Caracal
- Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, reabilitare sistemului de instalații prin utilizarea surselor regenerabile de energie pentru Liceul „George St. Marincu”, Poiana Mare, județul Dolj
- Reabilitare corp C5 Liceul Tehnologic Constantin Nicolaescu-Plopșor, comuna Plenița, județul Dolj
- Reabilitare, modernizare și echipare liceu profil tehnologic Petrache Poenaru, corp C1
- Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Tehnologic Constantin Filipescu, municipiul Caracal
- Înființare Centru Educațional la Școala cu clasele 0-IV Bălcești
- Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric categoria B (casă) din strada Jiețului nr. 19 – actuala Școală Populară de Arte și Meserii Cornetti
- Consolidarea și reabilitarea energetică a Școlii Profesionale Speciale Bistrița, județul Vâlcea
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
ANALIZĂ Investiții majore din fonduri europene în școlile și grădinițele din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, în ultimii zece ani / Sud Muntenia: 141 de proiecte, realizate cu peste 160 de milioane de euro nerambursabili
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.