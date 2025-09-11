ANALIZĂ Investiții majore din fonduri europene în școlile și grădinițele din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, în ultimii zece ani / Sud Muntenia: 141 de proiecte, realizate cu peste 160 de milioane de euro nerambursabili

Infrastructura de educație din județele Regiunii Sud Muntenia a avut parte, în ultimii zece ani, de investiții majore din fonduri europene. Pe parcursul celor trei exerciții de finanțare nerambursabilă, cea mai mare pondere în privința investițiilor în infrastructura de educație au avut-o fondurile europene.

Aproximativ 800 de milioane de lei (circa 160 de milioane de euro) din totalul investițiilor, în sumă de aproape 1,1 miliarde de lei (200 de milioane de euro), sunt bani europeni.

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia este formată din șapte județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman și cuprinde 16 municipii, 32 de orașe și 519 de comune cu 2.019 de sate.

Aici au fost derulate până în prezent 141 de proiecte în domeniul infrastructurii educaţionale, potrivit unor informații solicitate de G4Media, furnizate de ADR.

Prin programul Regional Sud-Muntenia (PR SM) 2021-2027, se află în implementare 15 proiecte, cu o valoare totală de 310.348.711 de lei, din care 207.027.240 de lei reprezintă valoarea nerambursabilă solicitată.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a finanțat 70 de proiecte care sunt finalizate și 30 în implementare.

„Facem precizarea că beneficiarul unuia dintre proiectele finalizate a fost Ministerul Educației, proiect prin care au fost construite 60 de grădinițe”, au precizat reprezentanții ADR. Este vorba despre grădinițe construite în toate județele regiunii.

Cele 70 de proiecte au împreună o valoare totală de 104.043.169 de lei, din care 69.364.150 de lei o reprezintă banii europeni.

Spre exemplu, proiectul „Modernizare și automatizare instalații, utilități Școala Gimnazială Profesor ”Stănescu Cristea” din comuna Cornu, finanţat prin POR 2014-2020, a presupus izolarea termică a clădirii pe o suprafaţă totală de aproape 2.400 de metri pătrați, montarea a 126 de panouri fotovoltaice şi adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități.

Principalele lucrări efectuate au constat în modificări la infrastructura clădirii (izolarea termică, refacerea finisajelor, schimbarea instalației electrice), amplasarea unor instalații de sonorizare, supraveghere video și control acces, instalarea de panouri fotovoltaice și acumulatori de stocare, sisteme de ventilație cu aport de aer proaspăt în funcție de nivelul concentrației de CO₂ din fiecare locație, hidranți interiori, sistem de detecție incendiu, trape de desfumare automatizate și rețea de intranet locală, au precizat reprezentanții ADR Sud Muntenia.

Toate sistemele au fost integrate într-un sistem automat de control și monitorizare a parametrilor de climat, denumit BMS (Building Management System).

Astfel, s-a obţinut reducerea cu minimum 40% a consumului de energie pentru încălzire. Valoarea totală a proiectului a fost de peste 8,9 milioane de lei, din care peste 5 milioane de lei (un milion de euro) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR.

Și Şcoala Gimnazială ”Matei Basarab” din Târgovişte a avut un proiect finanţat prin POR 2014-2020. Printre activitățile realizate în cadrul proiectului se numără:

3.422 de metri pătrați suprafață reabilitată;

1.278 de metri pătrați suprafață extinsă (un corp de clădire P+2E – laboratoare, sală multifuncțională etc.);

157 de metri pătrați suprafață extinsă (un corp de clădire – vestiare aferente sălii de sport);

1.217,5 de metri pătrați (un corp de clădire – sală de sport/teren sport);

2.385,63 de metri pătrați amenajare spații exterioare (spații verzi, alei, parcare, trotuare etc.);

3.430 de bucăți/seturi echipamente didactice, mobilier și echipamente IT.

Astfel, 800 de elevi, profesori și personal auxiliar beneficiază de o infrastructură educațională extinsă, reabilitată și modernizată, spun reprezentanții ADR.

Valoarea totală a proiectului a fost de peste 22 milioane de lei, din care aproape 19 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (aproape 4 milioane de euro).

ADR Sud-Muntenia a transmis și situația proiectelor etapizate.

Din POR 2014-2020, etapa I, au fost etapizate 26 de proiecte, cu o valoare totală de 462.294.809 de lei, din care 392.133.952 de lei reprezintă valoarea nerambursabilă solicitată (aproape 80 de milioane de euro).

Programul Regional 2021-2027 (etapa a II-a) cuprinde 25 de proiecte aflate în implementare și un proiect finalizat, cu o valoare totală de 205.393.295 de lei, din care 133.915.195 de lei reprezintă valoare fondurilor europene solicitate.