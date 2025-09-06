ANALIZĂ Sumă uriașă investită în infrastructura de educație din Regiunea Centru, în cele trei perioade de finanțare / Peste 290 de milioane de euro pentru județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna / Cum arată școlile reabilitate – FOTO

Cele trei perioade de programare financiară europeană (2007 – 2013, 2014 – 2020, 2021 – 2027) au adus investiții de sute de milioane de euro în școlile, grădinițele și universitățile din Regiunea de Dezvoltare Centru, care cuprinde județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna. Fiecare județ al regiunii a beneficiat de minimum 50 de proiecte de investiții în infrastructura școlară, arată datele oficiale, consultate de G4Media.

Potrivit informațiilor furnizate ADR, valoarea totală a proiectelor respective depășește 475 de milioane de euro. Din acești bani, aproximativ 290 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile.

În total, de rezultatele obținute beneficiază mai mult de 50.000 copii (preșcolari, școlari și liceeni), precum și peste 10.000 de tineri studenți.

Concret, pentru perioada 2007-2013, ADR Centru a coordonat în calitate de Organism de Implementare (OI) 64 de proiecte cu o valoare totală cumulată de peste 314,18 milioane lei, adică aproximativ 63 de milioane de euro. Toate aceste proiecte sunt finalizate.

Spre exemplu, în perioada respectivă a fost reabilitat Colegiul Tehnic „Remus Răduleț” din Brașov. Acolo a fost reabilitat un corp al clădirii în suprafață de 2.000 de metri pătrați, au fost create 4 laboratoare, 6 ateliere, un cabinet protecţia muncii şi PSI, 6 săli de clasă, o cancelarie, un simulator media și s-au cumpărat sute de echipamente IT.

Proiectul a mai cuprins dezvoltarea şi modernizarea campusului prin reabilitarea şi dotarea internatului, dar şi crearea a 60 camere pentru internat dotate şi echipate, a 28 săli de studiu, cu o suprafață de 2.900 de metri pătrați. Tot acolo a fost reabilitată și supraetajată clădirea sălii de sport a fost amenajat un teren exterior multifuncţional și multe altele

Valoarea totală a proiectului a fost de 14.772.211 de lei, din care 12.117.032,32 de lei au fost fonduri nerambursabile.

O investiție foarte utilă s-a dovedit și cea de la Colegiul „Bethlen Gabor” din Aiud, o instituție cu tradiție în educație.

Trei dintre cele opt clădiri ale colegiului se aflau într-o stare avansată de degradare: igrasie, infiltraţii, tencuială deteriorată, iluminat insuficient, grupuri sanitare în stare deplorabilă și o instalaţie termică degradată, datând din 1979.

Cu o investiție de peste 23 de milioane de lei (la vremea respectivă aproximativ 5 milioane de euro) din bani europeni și contribuție infimă a primăriei, a fost reparată arhitectura exterioară, s-a reabilitat interiorul, înlocuit mobilierul, au fost dotate clasele și a laboratoarele și a fost amenajată curtea interioară.

Pentru perioada 2014-2020, tot în calitate de OI pentru POR, ADR Centru a coordonat implementarea a 165 proiecte destinate mediului educațional.

Valoarea totală cumulată a acestora este de peste 1,1 miliarde lei, adică aproximativ 220 de milioane de euro (sumă care include cofinanțarea).

Un număr de 63 din aceste proiecte, având o valoare totală cumulată de peste 334,5 milioane lei, au fost finalizate până acum și mai puțin de 10% dintre cele 165 au fost reziliate.

Celelalte proiecte se află în proces de implementare, urmând a fi definitivate în urma etapizării, în actuala perioadă de finanțare europeană. Este vorba despre 23 proiecte, cu o valoare totală cumulată de aproape 260 de milioane de lei.

Restul vor fi terminate prin susținerea finanțării din resursele beneficiarilor, au mai precizat reprezentanții ADR, la solicitarea G4Media.

Noul sediu al Liceului Tehnologic din Sebeș, destinat învățământului dual, este unul dintre proiectele mari derulate în perioada de finanțare 2014 – 2020.

Proiectul este unic în România, potrivit administrației locale din municipiu, prin dotări și arhitectură. A costat peste 50 de milioane de lei, dintre care 27 de milioane au fost bani europeni.

Proiectul a vizat construirea unei clădiri noi și moderne pentru Liceul Tehnologic, cu:

34 de săli de clasă

3 laboratoare de informatică

laborator de fizică, laborator de mecanică, laborator de chimie

sală profesorală

sală de festivităti

sală de sport, dotată cu porți de handbal, coșuri de baschet, spalieri, fileu de volei, bănci

sistem de încălzire centralizat

sistem de fațadă de tip cortină dotată cu parasolare verticale realizate din materiale compozite

sistem de panouri fotovoltaice și lift cu capacitate de 10 persoane (inclusiv cu dizabilități)

mobilier școlar modern și dotări informatice de ultimă generație.

La nivelul etajelor 2 și 3 s-a construit o pasarelă care unește cele două aripi ale construcției

a fost amenajată curtea și terenul aferent liceului

a fost amenajat terenul de sport în curtea liceului

Noua clădire are parter și trei etaje și arată spectaculos.

Sistemele inteligente cu care este dotată clădirea asigură, pe lângă confort, și o economie substanțială: astfel, în 5 ani se recuperează suma investită în sistem, au precizat reprezentanții primăriei.

Fiecare clasă a fost dotată, pe lângă tabla de scris clasică, cu un ecran interactiv de mari dimensiuni care poate rula o multitudine de programe educaționale. Cadrul didactic se poate conecta la acest dispozitiv și poate rula orice program/proiect de pe orice dispozitiv. Totodată, fiecare clasă are un dispozitiv care generează o rețea wireless individuală.

Tot în exercițiul financiar 2014-2020 a fost implementat proiectul de modernizare a Școlii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorghe.

Școala a fost dotată cu echipamente speciale pentru sălile de clasă, au fost realizate cabinete de logopedie, cabinete de pshiodiagnoză, kinetoterapie, gimnastică medicală, o bucătărie, o sală de mese, ateliere, au fost reparate magazia și terenul de sport.

Clădirea principală a fost extinsă pentru a face loc unor cabinete de diagnostic și tratament, unei săli multifuncționale, (inclusiv pentru gimnastică), unei bilbioteci și altor spații.

Totodată a fost adaptată nevoilor pe care le au persoanele cu dizabilități. Finanțarea europeană a fost de 1,42 milioane euro (adică 6.634.436 de lei).

Tot prin intermediul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, au fost reabilitate cinci școli gimnaziale din localitățile comunei Sânpaul (două unități educaționale din centrul de comună și cele din satele Chirileu, Sânmărghita și Valea Izvoarelor).

Finanțarea nerambursabilă acordată și coordonată de ADR Centru a fost în valoare de 8,2 milioane lei, adică mai mult de 1,76 milioane euro.

În fiecare din cele 5 școli au fost schimbate ușile și ferestrele și au fost refăcute finisajele interioare, atât la nivelul pereților, cât și al pardoselilor și tavanelor, în scopul creșterii eficienței energetice a clădirilor.

La școlile din Chirileu și Sânmărghita a fost realizată o nouă rețea pentru încălzirea în sistem centralizat și pe toate construcțiile au fost montate panouri solare pentru încălzirea apei menajere.

Școala Gimnazială din Chirileu a beneficiat de o extindere și etajare, fiind amenajate noi săli de clasă, grupuri sanitare, un spațiu pentru centrala termică și vestiare;

Școala Primară din Chirileu a beneficiat de o extindere a clădirii pentru amenajarea grupurilor sanitare interioare; la

Școala Generală cu clasele I-IV Sânpaul a fost realizată o extindere pentru amenajarea unei săli de sport, cu vestiare și spații de depozitare aferente, dar și pentru crearea unui spațiu destinat noii centrale termice.

Câte un teren de sport nou, complet împrejmuit și dotat cu obiecte specifice a fost realizat la școlile gimnaziale din localitățile Chirileu și Sânpaul.

Pentru perioada de finanțare 2021-2027, prin PR Centru și apelurile lansate până în prezent, pentru investiții în sistemul de educație sunt contractate 67 cereri de finanțare (care includ și proiectele etapizate), a căror valoare totală cumulată este de peste 907,5 milioane lei, adică peste 181 de milioane de euro.

”Procesul de contractare încă nu este încheiat pentru apelurile lansate privind toate tipurile de investiții pentru mediul educațional regional. De asemenea, precizăm că pentru perioada de programare 2021 – 2027, conform Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru 2021 – 2027, accentul se pune pe finanțarea intervențiilor la infrastructura de învățământ ante-preșcolar, preșcolar, școlar și liceal-tehnic sau profesional” au mai precizat reprezentanții ADR Centru.

O hartă a proiectelor aferente actualei perioade de finanțare (inclusiv a celor etapizate) poate fi consultată AICI.

Concluzii

Sumarizând, în decursul a mai puțin de două decenii, prin 3 exerciții financiare, ADR Centru a susținut financiar investiții în aproape 300 de unități de învățământ, de la nivel ante-preșcolar până la nivelul universitar.

Valoarea totală a proiectelor respective depășește 475 milioane euro, fiind atrase peste 290 milioane euro fonduri nerambursabile.

Sintetic, situația acestor investiții începând din 2007 cuprinde 2 tipuri mari de finanțări. Este vorba despre investiții pentru creșterea eficienței energetice a construcțiilor din educație (anvelopare termică și/sau utilizarea resurselor de energie alternativă) și despre investiții pentru modernizare, reabilitare, extindere și construcții noi pentru diferite forme de învățământ, proiecte care au putut fi și au fost completate cu componenta de achiziționare dotări și echipamente.

”Este deosebit de important de subliniat faptul că în toate județele Regiunii Centru a existat și există un grad foarte mare de interes din partea autorităților publice locale pentru realizarea acestor tipuri de investiții, dovedit prin numărul mare de cereri de finanțare depuse, care au depășit, în general, de două sau chiar de trei ori volumul resurselor financiare disponibile”, au mai precizat reprezentanții ADR Centru.