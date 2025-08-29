ANALIZĂ Ce școli, grădinițe și licee se construiesc cu fonduri europene în București și Ilfov / Investiții de peste 100 de milioane de euro din fonduri UE nerambursabile, în ultimii zece ani

Infrastructura de educație a fost în ultimii ani unul dintre principalele domenii care au beneficiat de investiții din bani europeni. Școli, grădinițe, licee și universități au reușit să facă pasul spre condiții moderne, cel puțin în ceea ce înseamnă modul în care arată clădirile și dotările. În ultimii zece ani, doar în București și Ilfov, multe unități de învățământ au fost modernizate sau construite de la zero cu investiții de peste 100 de milioane de euro în fonduri europene nerambursabile.

Regiunea București-Ilfov a utilizat din plin un program regional dedicat, care include o componentă destinată modernizării și dezvoltării infrastructurii educaționale.

G4Media a solicitat informații Agenției pentru Dezvoltare Regională Bucureșți – Ilfov (ADRBI), legate de aceste finanțări.

Datele furnizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov demonstrează că investițiile din fonduri europene în infrastructura educațională au generat o transformare substanțială a sistemului de învățământ din regiune.

Este vorba despre peste 311 milioane de lei accesați doar în exercițiul financiar 2021-2027 și sute de milioane de lei investiți anterior prin POR 2014-2020. În total, peste 100 de milioane de euro în zece ani.

Astfel, potrivit informațiilor furnizate, prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020, au fost 2 priorități de investiții care au vizat proiecte pentru infrastructura educațională (prioritatea 3 – Eficienta energetică a clădirilor publice, în care au prins loc și câteva unități școlare și Prioritatea 10 – Infrastructură educațională).

Sintetic, vorbim de sute de milioane de lei investiți în grădinițe, școli și licee din regiune.

Cum arată proiecte finalizate din bani europeni

În ceea ce privește proiectele legate de sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile, reprezentanții ADRBI au evidențiat proiectele din comuna Brănesti, judetul Ilfov, comuna cu cele mai multe proiecte cu finantare Regio.

Acolo, sunt două exemple de licee importante care pot fi, spun reprezentanții ADRBI, exemple de bună practică: Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” și Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”.

Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 5,5 milioane de lei pentru reabilitarea unor corpuri de clădire și reducerea consumului de energie.

Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau” a obținut și mai mulți bani nerambursabili: 6,86 milioane de lei.

Investiția a fost finalizată, iar lucrările au constat în izolarea termică a clădirilor, refacerea sistemului de încălzire și furnizare a apei, refacerea instalațiilor electrice, precum și instalarea unor sisteme de climatizare și ventilare mecanică din surse regenerabile.

O școală ridicată de la zero a fost cea din comuna Chitila. Finanțarea nerambursabilă pentru această școală a depășit 18,5 milioane de lei, iar rezultatul poate fi considerat un exemplu de bune practici.

În ceea ce privește finanțările pentru creşe şi grădiniţe (Obiectiv specific 10.1), reprezentanții ADR au transmis că în total au fost 26 de proiecte contractate, din care 16 finalizate, 6 etapizate, unul nefinalizat și 3 reziliate.

În total, au beneficiat de asistență financiară nerambursabilă de peste 195 de milioane de lei (aproape 40 de milioane de euro).

Printre proiectele importante se poate aminti construirea unei grădinițe moderne în sectorul 4 din București.

Potrivit informațiilor ADRBI, proiectul a avut o valoare de peste 9 milioane de lei din bani europeni.

Alte 16 proiecte au fost contractate pe Obiectivul specific 10.1 B – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Din cele 16 proiecte contractate, au fost finalizate 12, alte 3 au fost etapizate 3, iar unul nu a fost finalizat.

Aproape 15 milioane de lei au fost investiți la Școala 190 din Sectorul 4.

Acolo s-a modernizat și reabilitat bazinul de înot cu caracteristici semiolimpice și a fost renovată și reamenajată sala de sport a școlii, legându-se funcțional și arhitectural cele două corpuri cu volume diferite ca formă, dimensiuni și functiuni într-un singur ansamblu.

”Noul bazin are o lungime de 25 de metri, 15,4 metri latime si sase culoare de înot, fiind omologat inclusiv pentru competițiile naționale și internationale de natație.

De această bază sportivă vor beneficia, în primul rând, elevii care învață la școlile și liceele din Sectorul 4, aproximativ 30.000 de copii care vor avea posibilitatea să practice înotul, gratuit, în cadrul orelor de sport” se arată într-o prezentare a proiectului realizată de ADR.

11 proiecte au fost contractate și pe Obiectivul 10.2 – Învăţământ profesional si tehnic si învățare pe tot parcursul vieții. Dintre acestea, 10 au fost finalizate.

Alte 9 proiecte au fost concratctate pe 10.3 – Învățământul terțiar universitar, din care 4 au fost finalizate 4, 3 etapizate 3 și 2 reziliate.

Trei apeluri în exercițiul 2021 – 2027 pentru școli și licee. Proiectele finanțate

Investițiile în educație continuă și în exercițiul financiar prezent. Prin Programul Regional București-Ilfov PR BI 2021-2027, sunt 3 apeluri de proiecte care au vizat infrastructura educațională pentru școli și licee.

Potrivit ADRBI, există și proiecte etapizate care au fost preluate din POR 2014-2020 (exercițiul anterior) si continuate cu finantare PR BI 2021-2027.

Unul dintre acestea are o finanțare de peste 31 de milioane de lei și presupune înființarea unei școli în comuna Corbeanca.

Lista proiectelor finanțate în noul exercițiu financiar

Banii europeni accesați pentru infrastructura de învățământ din regiunea București – Ilfov depășesc 311 milioane de lei (circa 62 de milioane de euro), din totalul de peste 700 de milioane de lei al finanțărilor și prevăd construcția de școli sau licee noi (cum este cazul în comuna Dobroești) sau reabilitarea și extinderea celor existente.

Apelul pentru Școli – Prioritatea 6.2 –

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale nr.195 – Hamburg – Sectorul 3 București, finanțare de 156.217.524,5 (Cofinanțarea UE FEDR – 62.420.148 de lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 62.420.148 de lei);

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale 88 – sectorul 3, valoare totală (lei) – 125.493.945, cofinanțarea UE (FEDR) – 49.937.971 lei, cofinanțare de la bugetul de stat, 49.937.971 lei;

Lucrări de extindere a liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza – Sectorul 3 București, valoare totală – 121.990.935 lei, cofinanțarea UE (FEDR), 48.525.867 lei, cofinanțare de la bugetul de stat, 48.525.867 de lei.

Lucrări de extindere a Școlii Gimnaziale 149 – Sectorul 3 București, Valoare totală – 95.549.127 de lei, cofinanțarea UE (FEDR) – 38.203.114 de lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 38.203.114 de lei.

EduConstru – Construirea spațiilor moderne și inovatoare pentru activități educaționale la Școala Gimnazială nr. 197 – Sectorul 6 București, Valoare totală – 32.716.744 lei, Cofinanțarea UE (FEDR) – 12.868.939 lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 12.868.939 de lei.

Construirea unei școli P-2 E, amenajare teren de sport acoperit și descoperit în comuna Dobroești, Valoare totală – 31.425.304 de le, cofinanțarea UE (FEDR) – 12.287.081 de lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 13.822.967 de lei.

Extinderea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr.194, Sectorul 4 București, Valoare totală – 41.045.851 de lei, cofinanțarea UE (FEDR) – 16.418.340 de lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 16.418.341 de lei.

Extinderea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr.190 Sectorul 4 București, Valoare totală – 94.096.278 lei, cofinanțarea UE (FEDR) – 37.638.511 lei, cofinanțare de la bugetul de stat, 37.638.511 lei.

Extinderea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială Avram Iancu, Sectorul 4 București, Valoare totală – 35.221.507 lei, cofinanțarea UE (FEDR) – 13.884.080 lei, cofinanțare de la bugetul de stat – 13.884.080 lei.

Toate aceste investiții au termene de finalizare între 2025 și decembrie 2028.

În cadrul apelului pentru Licee Prioritatea 6.3 PR BI, regăsim proiectul Îmbunătățirea infrastructurii educationale pentru Liceul Tehnologic Dacia. Cofinanțarea din bani europeni ajunge la 8,5 milioane de lei.

Investițiile din fonduri europene în infrastructura educațională din regiunea București-Ilfov au generat, așadar, o transformare radicală a sistemului de învățământ local.