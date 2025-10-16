G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rebelii houthi din Yemen afirmă că șeful de stat major Muhammad al-Ghamari…

rebeli houthi, yemen, sanaa, sana'a, orient mijlociu
Sursa foto: Osamah Yahya / Zuma Press / Profimedia

Rebelii houthi din Yemen afirmă că șeful de stat major Muhammad al-Ghamari a fost ucis

Articole16 Oct • 226 vizualizări 0 comentarii

Houthiții din Yemen au declarat joi că șeful lor de stat major Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, unul dintre cei mai înalți oficiali militari ai grupului susținut de Iran, a fost ucis „în timp ce își îndeplinea îndatoririle”, scrie agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Fără a da vina direct pe Israel pentru uciderea sa, houthiții au afirmat că conflictul cu Israelul nu s-a încheiat. Israelul „va primi pedeapsa cu caracter disuasiv pentru crimele pe care le-a comis”.

În august, Israelul a vizat șeful de stat major al grupului Houthi, ministrul apărării și alte personalități de rang înalt în cadrul unor atacuri aeriene asupra Sanaa, în Yemen, în care au fost uciși prim-ministrul guvernului yemenit condus de Houthi și mai mulți alți miniștri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Armata israeliană susține că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri drept ”ripostă la ofensiva israeliană din Gaza”

Articole5 Oct • 191 vizualizări
0 comentarii

Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen

Articole16 Sep 2025
0 comentarii

Bilanţul morţilor după raidurile israeliene în Yemen se ridică la 46, susține Ministerul Sănătății condus de teroriștii houthi

Articole12 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.