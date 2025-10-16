Rebelii houthi din Yemen afirmă că șeful de stat major Muhammad al-Ghamari a fost ucis

Houthiții din Yemen au declarat joi că șeful lor de stat major Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari, unul dintre cei mai înalți oficiali militari ai grupului susținut de Iran, a fost ucis „în timp ce își îndeplinea îndatoririle”, scrie agenția de știri Reuters.

Fără a da vina direct pe Israel pentru uciderea sa, houthiții au afirmat că conflictul cu Israelul nu s-a încheiat. Israelul „va primi pedeapsa cu caracter disuasiv pentru crimele pe care le-a comis”.

În august, Israelul a vizat șeful de stat major al grupului Houthi, ministrul apărării și alte personalități de rang înalt în cadrul unor atacuri aeriene asupra Sanaa, în Yemen, în care au fost uciși prim-ministrul guvernului yemenit condus de Houthi și mai mulți alți miniștri.