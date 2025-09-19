Autoritățile transnistrene îi sfătuiesc pe cetățeni să fie pregătiți pentru „orice circumstanțe” pe timpul iernii, după criza gazelor de la începutul lui 2025

Autoritățile transnistrene iau toate măsurile necesare pentru a evita repetarea dificultăților apărute la începutul acestui an (când regiunea a rămas fără gaze din cauza întreruperii aprovizionării de către Rusia – „I”). Potrivit INFOTAG, viceprim-ministrul Serghei Obolonic a anunțat acest lucru la televiziunea locală, potrivit Rador Radio România.

„Se face totul acum, inclusiv cu sprijinul Federației Ruse, pentru a preveni o reapariție. Avem un grad destul de ridicat de încredere că gazele vor fi furnizate, industria va funcționa, iar cetățenii vor avea acces la căldură și electricitate. Se face totul pentru a ne asigura că vom trece peste această iarnă în mod normal”, a subliniat el.

De asemenea, se acordă o atenție deosebită creării unor surse de rezervă de căldură și energie care vor asigura stabilitatea sistemului chiar și în cazul unor circumstanțe neprevăzute. Cazane pe combustibil solid au fost deja instalate în instituțiile sociale, iar capacități alternative sunt în curs de dezvoltare.

Potrivit acestuia, industria transnistreană, „în ciuda dificultăților serioase și a crizei, a reușit să-și păstreze forța de muncă și să-și continue operațiunile”.

Referitor la creșterea tarifelor la utilități, Obolonic a explicat că aceasta se datorează „exclusiv unor factori obiectivi: creșterea costurilor de transport al gazelor, costurile de întreținere a infrastructurii și scăderea producției de energie electrică”.

Referitor la viitor, oficialul și-a exprimat încrederea că „sezonul de încălzire va decurge normal”, dar i-a sfătuit pe cetățeni să fie pregătiți „pentru orice circumstanțe, deoarece acestea sunt vremuri foarte imprevizibile”.