G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autoritățile transnistrene îi sfătuiesc pe cetățeni să fie pregătiți pentru „orice circumstanțe”…

transnistria
Foto: NovostiPMR

Autoritățile transnistrene îi sfătuiesc pe cetățeni să fie pregătiți pentru „orice circumstanțe” pe timpul iernii, după criza gazelor de la începutul lui 2025

Articole19 Sep • 78 vizualizări 0 comentarii

Autoritățile transnistrene iau toate măsurile necesare pentru a evita repetarea dificultăților apărute la începutul acestui an (când regiunea a rămas fără gaze din cauza întreruperii aprovizionării de către Rusia – „I”). Potrivit INFOTAG, viceprim-ministrul Serghei Obolonic a anunțat acest lucru la televiziunea locală, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Se face totul acum, inclusiv cu sprijinul Federației Ruse, pentru a preveni o reapariție. Avem un grad destul de ridicat de încredere că gazele vor fi furnizate, industria va funcționa, iar cetățenii vor avea acces la căldură și electricitate. Se face totul pentru a ne asigura că vom trece peste această iarnă în mod normal”, a subliniat el.

De asemenea, se acordă o atenție deosebită creării unor surse de rezervă de căldură și energie care vor asigura stabilitatea sistemului chiar și în cazul unor circumstanțe neprevăzute. Cazane pe combustibil solid au fost deja instalate în instituțiile sociale, iar capacități alternative sunt în curs de dezvoltare.

Potrivit acestuia, industria transnistreană, „în ciuda dificultăților serioase și a crizei, a reușit să-și păstreze forța de muncă și să-și continue operațiunile”.

Referitor la creșterea tarifelor la utilități, Obolonic a explicat că aceasta se datorează „exclusiv unor factori obiectivi: creșterea costurilor de transport al gazelor, costurile de întreținere a infrastructurii și scăderea producției de energie electrică”.

Referitor la viitor, oficialul și-a exprimat încrederea că „sezonul de încălzire va decurge normal”, dar i-a sfătuit pe cetățeni să fie pregătiți „pentru orice circumstanțe, deoarece acestea sunt vremuri foarte imprevizibile”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârşitul lunii martie 2026

Articole18 Aug 2025
0 comentarii

Exporturile către Rusia, în declin. Regiunea transnistreană s-a reorientat economic către Vest

Articole5 Aug 2025
3 comentarii

Importuri necunoscute și prăbușirea exporturilor: cum arată comerțul regiunii transnistrene

Articole1 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.