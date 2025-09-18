Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc din Grecia în Republica Moldova ar fi fost oprită deoarece oligarhul este anchetat și în România, surse

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O sursă juridică greacă a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, că Ministerul Justiției din Grecia a suspendat extrădarea oligarhului moldovean fugar Vladimir Plahotniuc, deoarece acesta este anchetat și de România pentru falsificare și i s-a cerut să dea explicații unui procuror grec în acest caz.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Vladimir Plahotniuc avea asupra sa șase documente presupus emise de România în momentul în care a fost prins în Grecia, iar polițiștii eleni au cerut clarificări țării noastre. Pe numele lui Plahotniuc există un dosar penal deschis în România, potrivit stirileprotv.ro.

Ministerul de Interne de la București a precizat că pentru cinci dintre documente exista suspiciunea că ar fi fost falsificate, iar verificările au arătat că acestea prezintă „suprascriere mecanică în scopul denaturării identității titularului”.

Un pașaport, care a fost emis înaintea impunerii de restricții asupra oligarhului moldovean, este singurul document real dintre cele prezentate.

„În urma schimbului de date și informații efectuat prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române, autoritățile elene au transmis copii de pe șase documente de identitate aflate în posesia persoanei respective (Vladimir Plahotniuc – n.r.). În urma verificărilor efectuate la nivelul structurilor MAI, au rezultat suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă faptă de contrafacere a unor documente oficiale”, au transmis oficialii Ministerului de Interne.

Grecia a suspendat extrădarea în Moldova a magnatului și fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chișinău într-un caz de fraudă în masă din 2014, au declarat miercuri un procuror moldovean și o sursă juridică greacă.

Un tribunal grec a decis în favoarea extrădării sale pe baza acuzațiilor legate de un caz de fraudă cunoscut în fosta republică sovietică drept „furtul secolului”.

„Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivul”, a declarat procuratura generală din Moldova, adăugând că a fost notificată cu privire la decizia Interpolului. Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a negat acuzațiile.

Plahotniuc a fost arestat pe 21 iulie la aeroportul din Atena, după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. Poliția elenă a acționat în baza unei notificări Interpol emise în februarie, care preciza că acesta deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia. El este principalul suspect într-un caz legat de dispariția în 2014 a 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovean, echivalentul la momentul respectiv a 12% din PIB-ul fostului stat sovietic. Acuzațiile includ participarea la o organizație criminală, spălare de bani, luare de mită și fraudă.

Rusia a solicitat, de asemenea, extrădarea sa pentru infracțiuni legate de droguri.

„Noi, cetățenii acestei țări, trebuie să ne asigurăm că toți cei vinovați sunt aduși în fața justiției și că acest proces nu este oprit”, a scris premierul moldovean Dorin Recean pe Facebook, adăugând că guvernul va investiga decizia.

Într-o declarație pe rețelele de socializare din această lună, Plahotniuc a descris toate acuzațiile împotriva sa ca fiind bazate pe „calomnie și ură politică”. Înainte de a fugi din Moldova, Plahotniuc a fost liderul Partidului Democrat între 2016 și 2019, parte a coaliției de guvernare de la acea vreme.