Săptămâna deciziilor cruciale. Intră România în criză politică?

Două decizii cruciale sunt așteptate săptămâna viitoare, care ar putea duce la o demisie a premierului Ilie Bolojan, ceea ce înseamnă de fapt încheierea mandatului actualului Guvern. Iar în contextul economic și social actual, menținerea actualei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR care să asigure o majoritate pro-europeană în Parlament și formarea unui nou Guvern cu cele patru partide sunt și mai dificile decât în iunie, când negocierile au durat circa o lună de zile. România ar risca să intre într-o criză politică, care ar agrava și mai mult situația economică.

Concret, Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe, miercuri 24 septembrie, pe toate cele nouă sesizări care privesc proiectele din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Cea mai așteptată decizie este pe legea pensiilor magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție condusă de Lia Savonea. Celelalte patru proiecte din pachet – care vizează inclusiv reforma în sănătate, guvernanța corporativă, creșterea impozitelor pe proprietate și alte măsuri care să aducă venituri la buget – au fost contestate la CCR de partidele extremiste AUR, POT și SOS, care au depus câte două sesizări pentru fiecare lege.

În ceea ce privește Legea pensiilor magistraților, aceasta scade valoarea pensiilor la cel mult 70% din ultima indemnizație netă și crește treptat vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani.

Adoptarea legii a generat opoziția vehementă a sistemului de justiție, care a dus până la suspendarea activității în toate instanțele și parchetele din țară, cu excepția cazurilor urgente.

Decizia din 24 septembrie a Curții Constituționale ar putea hotărî soarta Guvernului Bolojan. Atât premierul Ilie Bolojan, cât și liderii USR și UDMR au declarat deja că, în cazul respingerii legii la CCR, Guvernul nu mai are legitimitate.

Liderii politici s-au ferit să pronunțe cuvântul „demisie”, însă au exprimat destul de clar că Guvernul care a adoptat legea nu mai poate să rămână în funcție dacă această reformă amplu dezbătută în întreaga societate nu trece de CCR:

Ilie Bolojan a declarat chiar înainte de asumarea răspunderii în Parlament că, în cazul în care un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că „acest guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în urmă cu două săptămâni, că „dacă (legea, n.red.) nu trece de testul constituțional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur și simplu dispare”. Cel mai recent sâmbătă, preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că, dacă legea privind pensiile magistraţilor este declarată neconstituţională, „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.

În paralel, o altă măsură importantă se discută cu demisia premierului pe masă: reforma administrației locale, unde Ilie Bolojan susține concedierea a 13.000 de angajați. Cea mai mare opoziție o manifestă PSD, partid aflat la guvernare atât acum, cât și în ultimii ani în care măsurile Guvernului Ciolacu au dus la deficitul bugetar uriaș care trebuie acoperit în prezent. PSD este însă un partid cu mulți primari, cei care ar trebui să opereze efectiv concedierile din primării și consilii județene. Prin urmare, o astfel de măsură este greu de acceptat în rândul social-democraților. Și UDMR s-a opus măsurii.

Inițial, acest proiect trebuia inclus în Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea pe 1 septembrie. Legea a fost amânată din cauza neînțelegerilor din coaliție. Nici după trei săptămâni nu s-a ajuns la un acord, dar decizia nu mai poate fi amânată mai mult de câteva zile.

Pe 31 august, premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, în ședința coaliției de guvernare, dacă nu se adoptă reforma administrației publice locale, au declarat atunci surse politice pentru G4Media.

După două zile, premierul a spus de mai multe ori, într-o conferință de presă la Guvern, că nu își poate exercita funcția dacă nu are susținerea coaliției și dacă această coaliție nu își respectă înțelegerile din programul de guvernare, mai cu seamă reforma administrației locale.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să exerciți componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să îți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țara noastră în cazul acesta”, a spus Ilie Bolojan.

Atitudinea lui Bolojan a fost criticată public de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că „fluturatul demisiei” nu este o abordare constructivă și serioasă. „Chestiunea asta cu fluturatul demisiei, chestiunea asta eu nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă. Asta nu e o treabă pe care să o spui la fiecare întâlnire de coaliţie. (…) Demisia, să ştiţi că nu, şi acum mă refer inclusiv la acest subiect, demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic”, a declarat Sorin Grindeanu în 10 septembrie.

Tot din PSD au venit însă și declarațiile care minimalizează implicațiile politice ale demisiei premierului, prin vocea Olguței Vasilescu, vicepreședinte al partidului și președinte al Asociației Muncipiilor din România.

De menționat că Olguța Vasilescu face parte din echipa cu care Sorin Grindeanu vrea să candideze la șefia PSD la congresul care urmează să fie organizat în această toamnă. Ea se numără printre cei patru candidați la funcția de prim-vicepreședinte de pe viitoarea moțiune a lui Grindeanu, după cum au declarat surse din partid pentru G4Media.

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a criticat reforma propusă de premierul Bolojan pentru administrația locală. Ea a participat la întâlnirile de la Guvern cu autoritățile locale pe tema acestui proiect. În 18 septembrie, întrebată la Antena 3 dacă va cădea Guvernul în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă, Olguța Vasilescu a răspuns scurt: „Da!”

A doua zi, ea a susținut că nu va fi nicio criză în coaliție dacă premierul Bolojan demisionează.

„Nu îl invită nimeni, dumnealui a spus că pleacă. Noi nu o să ne opunem. (…) Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan. Vrem doar să găsim mai multă flexibilitate pe nişte lucruri care sunt de bun simţ până la urmă şi pe care ni le dorim să le facem bine. Dacă totuşi domnul Ilie Bolojan va alege să-şi dea demisia, nu va fi nici o criză în coaliţie pentru că este un protocol semnat un an şi jumătate este PNL-ul cel care desemnează primul ministru, deci PNL-ul va fi invitat ca să-şi desemneze imediat un prim ministru care să îşi asume responsabilitatea guvernării. Deci nu văd nicio criză politică”, a menţionat Lia Olguţa Vasilescu, susținând că ”Guvernul se poate face imediat”, într-un termen de 3-5 zile.

Doar că nici în PNL și nici în celelalte partide din coaliția de guvernare nu există persoane care să își dorească funcția de premier în această perioadă în care măsurile nepopulare de austeritate trebuie luate indiferent de cine se va afla la Palatul Victoria, după cum au declarat mai multe surse din coaliție pentru G4Media.

Odată cu demisia premierului, cade întreg Guvernul, ceea ce înseamnă noi negocieri politice și, eventual, ieșirea din coaliția de guvernare a unui partid, variantă care de altfel s-a mai vehiculat în PSD chiar și la formarea Guvernului Bolojan. O coaliție formată doar din PNL-USR-UDMR ar fi minoritară în Parlament, iar adoptarea reformelor nepopulare ar fi aproape imposibil de realizat.

Până la finalul săptămânii, odată tranșate cele două decizii majore – constituționalitatea legii pensiilor magistraților și reforma administrației publice locale -, fie Guvernul va continua în actuala formulă în care fiecare măsură de reformă pare tot mai greu de adoptat în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, fie Ilie Bolojan va demisiona, ceea ce poate arunca România într-o criză politică, într-o perioadă în care deficitul bugetar este încă la un nivel uriaș, sindicatele din numeroase domenii au declanșat deja proteste, iar tensiunea în societate crește odată ce măsurile de austeritate încep să se simtă tot mai puternic în puterea de cumpărare.

De menționat însă că Ilie Bolojan nu a spus explicit niciun moment că va demisiona. Ținând cont de contextul economic și social și de realitatea că desemnarea unei alte persoane pentru funcția de premier este o misiune aproape imposibilă în acest moment, probabilitatea este mare și ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea Guvernului indiferent de deciziile pe cele două reforme majore.