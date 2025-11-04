G4Media.ro
Pilotul unui avion Ryanair, scos inconștient din aeronavă, pe Aeroportul Cluj /…

Aeronavă Boeing aparținând companiei Ryanair se pregătește de decolare.
Avion Ryanair / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Pilotul unui avion Ryanair, scos inconștient din aeronavă, pe Aeroportul Cluj / Traficul pe aeroport a fost oprit, luni seară

Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass, site specializat în ştiri din aviaţie.

Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie deocamdată exact ce a păţit. Două avioane au fost direcţionate către Sibiul unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj, transmite News.ro.

Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte avioane să aterizeze la Sibiu.

Avionul venea de la Bergamo şi a rămas pe pistă după aterizare.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este ”incapacitat”. Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Zborul retur către Bergamo a plecat la ora 02.58 cu peste trei ore întârziere şi echipaj sosit de la Bucureşti.


