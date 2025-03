Aeroportul „Avram Iancu” din Cluj ar putea să emită obligaţiuni, pentru a atrage banii necesari realizării investiţiilor

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca ar putea să emită obligaţiuni prin Bursa de Valori Bucureşti (BVB), pentru a atrage fondurile necesare pentru o serie de investiţii prin care să ajungă la chiar 20 de milioane de pasageri anual, transmite Agerpres.

„Am avut o discuţie cu directorul aeroportului, care, urmare a discuţiei cu mine, a avut o discuţie cu directorul Bursei de Valori Bucureşti, domnul Hanga. S-au întâlnit, m-am întâlnit şi eu cu ei, am făcut schimb de documente contabile, pentru a se verifica din punct de vedere al bonităţii şi al capacităţii financiare a aeroportului ce anume am putea face în esenţă. Dorinţa mea ar fi ca pe Bursa de Valori Bucureşti, într-o formulă transparentă, să putem atrage finanţare din mediul privat, prin bursă, pentru aeroport. Ar însemna cea mai modernă formă de finanţare şi transparenţă şi ar fi primul aeroport din România care ar apela la finanţare prin BVB Bucureşti. Înseamnă că aeroportul ar emite un număr de obligaţiuni pe care BVB le-ar putea tranzacţiona sub forma unor obligaţiuni prin care aeroportul s-ar împrumuta de pe piaţă sub forma emisiunilor de obligaţiuni, iar aceşti bani ar putea fi folosiţi de aeroport fără să mai stăm cu mâna întinsă la guvern sau la alte proiecte. E clar că banii nu vor mai veni pentru prelungirea pistei”, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe.

El a mai spus că, în acest fel, aeroportul clujean ar putea să atragă 200-300 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii şi creşterea capacităţii, pentru devierea Someşului şi prelungirea pistei de decolare-aterizare.

Alin Tişe crede că această metodă ar fi una de succes, mai ales că şi CJ Cluj a făcut anul trecut o operaţiune de emitere de obligaţiuni judeţene prin BVB, prin care, în două-trei zile, a reuşit să atragă de pe piaţă aproape 70 de milioane de euro.