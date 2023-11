Aeroportul Cluj a marcat în premieră pasagerul cu numărul 3.000.000, în anul 2023

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj împreună cu Consiliul Judeţean şi compania aeriană TAROM au sărbătorit vineri în premieră pasagerul cu numărul 3.000.000 înregistrat pe aeroportul clujean în anul 2023, potrivit unui comunicat oficial.

„Evenimentul reprezintă run reper deosebit de important pentru aeroportul clujean dar şi pentru regiunea pe care o deserveşte. Atingerea acestui record din punct de vedere al traficului de pasageri are o dublă semnificație: recuperarea traficului de pasageri înregistrat înainte de pandemie și depășirea celui mai bun an de până acum, 2019, precum și faptul că, este pentru prima dată când un aeroport regional din România depășește acest prag semnificativ de pasageri înregistrați într-un an calendaristic”, a transmis conducerea Aeroportului Cluj

Pasagerul cu numărul 3.000.000 înregistrat de la începutul anului 2023, în premieră pe aeroportul clujean, a fost transportat de către operatorul aerian TAROM, pe zborul său cu numărul RO 643, de la Bucureşti Otopeni la Cluj-Napoca.

Norocosul pasager a fost selectat și premiat la debarcare în cadrul evenimentului aniversar, în prezenţa reprezentanților autorităţilor locale, a instituţiilor şi organizaţiilor partenere, a reprezentanţilor aeroportului şi companiei aeriene, respectiv a reprezentanților mass media.

„Dacă în anul 1996, aeroportul înregistra aproximativ 32.000 pasageri anual, iată că acum, în anul 2023, traficul a crescut de 100 de ori, atingându-se recordul absolut de 3 milioane de pasageri înregistraţi într-un singur an calendaristic. Operatorul aerian naţional TAROM este cel mai vechi partener comercial al regiei, ceea ce reprezintă un motiv de mândrie şi recunoştinţă pentru aeroportul clujean, dar în egală măsură dorim să apreciem contribuţia avută de către companiile Wizz Air, Lufthansa, Ryanair, Hi Sky, Turkish Airlines, LOT Polish Airlines, Air Connect, Aero Express Regional sau companiile charter turistice la această reuşită excepţională cum este borna de 3.000.000 de pasageri“, a transmis directorul Aeroportului Cluj David Ciceo.

„În cei peste 60 de ani de operare a cursei interne București- Cluj-Napoca, Tarom marchează aniversarea partenerului său, Aeroportul Internațional Cluj, și anunță că pentru aceasta destinație tot mai aleasă de pasagerii români și internaționali, va suplimenta numărul curselor, de la 1.037, în 2023, la 1.250, în 2024. În intervalul ianuarie-octombrie 2023 au fost operate 10.546 de curse regulate, din care 4.307 curse interne, Clujul având un procent de 24% dintre acestea. Din totalul pasagerilor acestui an, înregistrați la final de octombrie a.c., respectiv 1.997.000, 624.256 au fost pe curse interne, dintre care 185.643 au ajuns pe aeroportul clujean“, a transmis și Narcis Obeadă, Directorul Comercial al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române, TAROM.