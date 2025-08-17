G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din…

medici, pacienti, diagnostic, spital
sursa foto: © Sarinya Pinngam | Dreamstime.com

Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv din spitalele publice în cabinetele private, de la 1 septembrie, susține ministrul Sănătății

Articole17 Aug 0 comentarii

Pacienţii vor putea raporta, de la 1 septembriue, cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat, de la spitalul public, transmite News.ro. Sesizările vor putea fi făcute printr-un formular online, aflat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, care va conţine următoarele date: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse. Ulterior, aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat, a anunţat duminică ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, care califică drept ”inacceptabilă şi nedemnă” practica de a indica pacienţilor din spitalele publice clinici private pentru investigaţii şi tratament, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Sistemul medical funcţionează mai bine printr-o colaborare deschisă între pacienţi şi medici. În România, un adevăr simplu trebuie cunoscut de toată lumea: spitalul public are obligaţia de a trata pacienţii. Din păcate, am primit numeroase semnale că bolnavilor li se spune că „nu mai sunt locuri”, „s-a terminat plafonul”, „CT/RMN este stricat”, „laboratorul nu funcţionează” sau că „nu există condiţii” – şi sunt trimişi către cabinete private, unde plătesc pentru servicii pe care ar fi trebuit să le primească gratuit. Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”, afirmă ministrul Sănătăţii într-o postare pe Facebook.
 

El reafirmă că activitatea medicală în privat se desfăşoară după programul din spitalul public, nu în locul acestuia şi nu în detrimentul pacienţilor.

”Nu vreau să se înţeleagă greşit, nu generalizez! În spitalele de stat există oameni minunaţi, care ţin acest sistem pe umeri şi care fac tot ce le stă în puţinţă pentru a ajuta. Însă există şi excepţii, iar acestea nu ne fac bine! Pacientul are dreptul să aleagă liber unde doreşte să se trateze – public sau privat. Este însă inacceptabil ca el să fie redirecţionat intenţionat de personalul din spitalele publice, sub pretexte false”, precizează Rogobete.
 

În acest context, el anunţă că, din 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătăţii va fi disponibil un formular online pentru raportarea unor astfel de situaţii.
 

Orice pacient care a fost redirecţionat abuziv către un cabinet privat va putea semnala: spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul privat indicat, costurile impuse.

”Aceste sesizări vor fi analizate printr-un control comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAS, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat. Ca ministru al Sănătăţii, nu pot să cer încredere oamenilor în sistem, dacă nu le arătăm respect. Pacienţii merită tratament corect, demnitate şi grijă – nu umilinţă şi presiuni financiare.

Îmi asum alături de echipa mea această schimbare, oricât de greu ar fi şi oricâtă rezistenţă ar exista”, subliniază ministrul Sănătăţii.
 

El transmite că ”sănătatea românilor nu se negociază, iar pacienţii nu sunt singuri”. ”Nici medicii care acţionează corect, gandindu-se la binele omului pe care îl au în faţă. Acest personal medical, de buna-credinţă, are Ministerul Sănătăţii alături – până la capăt! Încrederea ne face bine!”, conchide ministrul Alexandru Rogobete.
 

Ministrul Sănătăţii a mai avut o iniţiativă similară, cu privire la mâncarea oferită pacienţilor internaţi în spitalele de stat, din 14 iulie, fiinddisponibil pe site-ul Ministerului Sănătăţii un formular online dedicat sesizărilor pe această temă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova, în scopul continuării investiţiilor în județ: construirea unui spital nou, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie

Articole10 Aug • 2.095 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce a vizitat şantierul noului spital de la Tecuci: Prinde contur un spital modern, care va deservi peste 120.000 de locuitori. Sprijinim dotarea cu aparatură şi echipamente medicale

Articole9 Aug • 357 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi

Articole7 Aug • 3.233 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.