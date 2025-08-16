11 persoane, din care şapte copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Acţiunea de căutare a Salvamont este dificilă din cauza întunericului

Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Acţiunea de căutare-salvare este una dificilă, din cauza întunericului, transmite News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Maramureş, acţiunea de căutare se desfăşoară în zona Tăurile Buhăescu din Munţii Rodnei, unde patru adulţi şi şapte copii s-au rătăcit.

„Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig, dar salvatorii montani organizaţi în 3 echipe cu o ambulanţă montană Salvamont, o autospecială Salvamont şi un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile fac tot posibilul pentru a-i aduce cat mai rapid, în siguranţă” au transmis oficialii Salvamont Maramureş.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea este în desfăşurare.