Trei tineri ucraineni, blocați în Munții Maramureșului, au cerut intervenția Salvamont și a Poliției de Frontieră
Trei tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat, sâmbătă, ajutorul autorităţilor române, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, transmite Agerpres.
„Tinerii se află în zona vârfului Budescu (1.700 metri altitudine). Sunt de câteva zile prin munţi, susţin că nu au probleme medicale, însă nu au posibilitatea de a se orienta (…) Aceştia au vârste cuprinse între 22, 23 şi 24 de ani”, a declarat Dan Benga.
Directorul Salvamont a mai precizat că o echipă de prim răspuns a plecat în munte pentru a încerca să îi găsească şi pentru a evita apropierea acestora, pe cât posibil, de zonele montane abrupte şi periculoase.
„Pentru a evita expunerea lor şi intrarea în zonele abrupte salvatorii montani din echipa de prim răspuns au pornit spre baza muntelui unde vor face joncţiunea cu colegii de la Poliţia de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte, urmând ca ulterior să urce în munte împreună la coordonatele oferite de colegii de la STS şi să îi recupereze pe cei trei”, a mai precizat Dan Benga.
