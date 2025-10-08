Președintele Ecuadorului a fost ținta unui atac cu pietre și focuri de armă / În țară sunt proteste, după eliminarea subvenției la motorină

Preşedintele ecuadorian Daniel Noboa a scăpat nevătămat după ce focuri de armă au vizat vehiculul cu care se deplasa în sudul ţării, într-un context de manifestaţii indigene împotriva guvernului, a anunţat marţi un ministru, relatează AFP.

„500 de persoane au apărut şi au început să arunce cu pietre (asupra coloanei prezidenţiale) şi, în mod clar, există şi urme de gloanţe pe maşina preşedintelui”, a declarat presei ministrul mediului şi energiei, Inés Manzano, asigurând că preşedintele este nevătămat.

Pe X, preşedinţia s-a referit la un „atac” şi a difuzat înregistrări video arătând scena din interiorul unuia dintre vehiculele din coloana prezidenţială, când mai multe proiectile au lovit geamurile, iar cineva din interior a strigat „capul jos”.

Alte imagini filmate în exterior au arătat un grup de manifestanţi, unii indigeni în costume tradiţionale, aruncând cu pietre şi beţe asupra coloanei.

Coloana prezidenţială a fost vizată în timp ce se îndrepta spre oraşul andin Cazar (sud). Preşedintele conservator Daniel Noboa a participat ulterior la un eveniment public în oraşul Cuenca, unde a respins „aceste agresiuni care nu sunt acceptabile în noul Ecuador”.

„Legea se aplică tuturor (…) Nu vom permite ca o mână de vandali să ne împiedice să lucrăm pentru voi”, a declarat el publicului.

Începând cu 22 septembrie, guvernul Noboa se confruntă cu manifestaţii însoţite de blocaje rutiere în mai multe provincii, convocate de cea mai mare organizaţie a popoarelor indigene din ţară (Conaie), ca răspuns la eliminarea subvenţiei pentru motorină, care a crescut preţul de la 1,80 dolari la 2,80 dolari pe galon (3,8 litri).

Aceste manifestaţii s-au soldat cu un protestatar indigen ucis de gloanţe, cu rănirea a aproximativ 150 de civili, militari şi poliţişti, precum şi cu aproximativ 100 de arestări, potrivit datelor oficiale şi ale organizaţiilor pentru drepturile omului.

Ministrul Manzano a indicat că guvernul a depus o plângere pentru tentativă de omor împotriva preşedintelui Noboa, care îşi continuă activitatea normală.