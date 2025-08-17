UPDATE 11 persoane, din care nouă copii, s-au rătăcit în Munţii Rodnei / Grupul a fost salvat / Adulții nu însoțeau copiii, ci au vrut să-i întoarcă din drum pentru că mergeau pe un traseu dificil / Acţiunea Salvamont a fost dificilă din cauza întunericului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Salvamontiştii din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care s-au rătăcit în Munţii Rodnei. Acţiunea de căutare-salvare este una dificilă, din cauza întunericului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Duminică, 17 august, ora 09:40 Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor, transmite News.ro.

Unul dintre cei doi adulţi care erau cu ei avea o rană la picior, fiind transportat la spitalul din Vişeu. Adulţii nu însoţeau grupul de copii, ci i-au văzut că intenţionau să meargă pe un traseu dificil şi au vrut să-i întoarcă din drum, tot ei fiind cei care i-au cos pe copii într-o zonă deschisă, de unde au fost preluaţi de salvatorii montani, transmite News.ro.

știrea inițială

Potrivit reprezentanţilor Salvamont Maramureş, acţiunea de căutare se desfăşoară în zona Tăurile Buhăescu din Munţii Rodnei, unde patru adulţi şi şapte copii s-au rătăcit.

„Condiţiile meteo sunt dificile, fiind întuneric şi frig, dar salvatorii montani organizaţi în 3 echipe cu o ambulanţă montană Salvamont, o autospecială Salvamont şi un utilaj de teren Traxter pentru zone dificile fac tot posibilul pentru a-i aduce cat mai rapid, în siguranţă” au transmis oficialii Salvamont Maramureş.

La ora transmiterii acestei ştiri acţiunea este în desfăşurare.