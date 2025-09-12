Un elev de 13 ani din Maramureș a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală/ Poliţiştii fac verificări, dar până în prezent nu există suspiciuni privind decesul băiatului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un elev de 13 ani a murit, vineri, după ce i s-a făcut rău şi a leşinat la şcoala din localitatea Băiţa de Sub Codru, judeţul Maramureş. Echipajul medical sosit acolo a făcut manevre de resuscitare, fiind însă nevoit să constate decesul copilului. Poliţiştii fac verificări, dar afirmă că, până în prezent, nu există suspiciuni privind moartea băiatului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi, 12 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U 112 că la o unitate şcolară din localitatea Băiţa de Sub Codru un elev a leşinat. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Fărcaşa care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat au constatat decesul acestuia”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului în vederea efectuării necropsiei, iar poliţiştii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului, a precizat Poliţia.