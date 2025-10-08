Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia / Nu există însă pericol nuclear, asigură AIEA

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există „consecinţe pentru siguranţa nucleară” după ce o dronă a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare ruse, notează AFP.

Operatorul nuclear rus Rosenergoatom a raportat pe Telegram că o „dronă de luptă a forţelor armate ucrainene a încercat să atace un turn de răcire la centrala nucleară din Novovoronej”, în centrul Rusiei, în cursul nopţii de luni spre marţi.

AIEA a indicat că a fost informată de Rusia că o dronă a lovit centrala.

Nu au existat „consecinţe pentru siguranţa nucleară şi nicio modificare a nivelurilor de radiaţii” la faţa locului, a postat AIEA pe X.

Directorul Agenţiei, Rafael Grossi, „reiterează faptul că centralele nucleare nu trebuie niciodată atacate”, se adaugă în mesaj.

Rosenergoatom a declarat că drona a fost „neutralizată prin mijloace tehnice” în apropierea centralei, provocând explozia acesteia după ce a lovit turnul de răcire.

„Nu au existat pagube sau răniţi”, a spus operatorul, adăugând că incidentul nu a afectat funcţionarea centralei.

Ucraina nu a avut niciun comentariu imediat.

Kievul şi-a intensificat atacurile împotriva infrastructurii energetice şi petroliere ruse, considerând acest lucru un răspuns legitim la ofensiva Moscovei şi la atacurile sale zilnice asupra oraşelor ucrainene, care au lăsat uneori milioane de oameni fără încălzire şi electricitate.

Moscova şi Kievul se acuză reciproc de atacarea centralelor atomice în timpul celor trei ani şi jumătate de război, ceea ce stârneşte temeri privind un accident nuclear.

Centrala nucleară din Zaporojie, în sudul Ucrainei, care a căzut în mâinile forţelor ruse la scurt timp după începerea invaziei lor din 2022, este deconectată de la reţeaua electrică de două săptămâni.

Ea depinde de generatoare electrice de rezervă pentru a-şi întreţine sistemele de răcire şi alte dispozitive de siguranţă.