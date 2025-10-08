G4Media.ro
Israelul interceptează nave ale noii flotile pentru Gaza

harta israel palestina palestinieni cisiordania gaza
sursa foto: Captură Google Maps

Israelul interceptează nave ale noii flotile pentru Gaza

Forţele armate israeliene au interceptat miercuri dimineaţa mai multe nave ale noii flotile internaţionale pentru Gaza, au anunţat Ministerul israelian al Apărării şi coaliţia Global Sumud Flotilla, coordonatoarea iniţiativei umanitare, conform AFP, transmite Agerpres.

Sumud a comunicat în reţeaua X că vasele Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif au fost interceptate la 220 de km de coasta teritoriului palestinian.

Organizaţia susţine că un elicopter al armatei israeliene a atacat şi un alt vas, Conscience, la bordul căruia se aflau 90 de oameni, inclusiv jurnalişti şi medici, iar echipajul de vasul Milad a fost de asemenea „interceptat”.

Ministerul de Externe al Israelului a condamnat, tot pe X, „tentativa inutilă” de „pătrundere într-o zonă de luptă” şi a precizat că vasele şi pasagerii au fost transferaţi către un port israelian şi urmează expulzarea lor rapidă.

Sumud afirmă că noua flotilă transportau ajutoare – medicamente, echipamente pentru respiraţie şi produse de nutriţie – în valoare de 110.000 de dolari pentru spitalele din Gaza cărora le lipsesc resursele.

Israelul a expulzat luni mai mulţi militanţi din flotila precedentă a Sumud, formată din circa 50 de vase; printre ei se afla şi activista suedeză Greta Thunberg. Aceştia susţin că au fost trataţi brutal după ce marina militară israeliană le-a interceptat convoiul pe mare.

Obiectivul declarat al Sumud este de a sparge blocada instituită de Israel în jurul Fâşiei Gaza, teritoriu palestinian devastat de război, şi de a furniza ajutoare umanitare populaţiei.

