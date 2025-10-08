Comisia Europeană a prezentat planul de protejare a industriei siderurgice a UE: importurile de oțel scutite de taxe vamale vor fi reduse aproape la jumătate

Comisia Europeană a prezentat, marţi, o propunere de protejare a sectorului siderurgic al UE împotriva efectelor inechitabile ale supracapacităţii globale, un pas vital în direcţia asigurării viabilităţii pe termen lung a unei industrii esenţiale din punct de vedere strategic, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Oţelul este un material esenţial pentru economia UE, inclusiv pentru tranziţia sa verde, datorită utilizării sale într-o multitudine de sectoare importante din punct de vedere strategic, inclusiv în domeniul apărării. Industria siderurgică din UE este al treilea cel mai mare producător de oţel din lume. Aceasta angajează în mod direct aproximativ 300.000 de persoane şi sprijină în mod indirect aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă, cu unităţi de producţie a oţelului în peste 20 de state membre ale UE. Fabricile siderurgice susţin multe economii regionale, subliniind importanţa lor socioeconomică şi politică.

Propunerea Comisiei menţine principiul comerţului deschis şi consolidează colaborarea cu partenerii mondiali pentru a combate supracapacitatea, prin: limitarea volumelor importurilor scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone pe an (o reducere de 47% în comparaţie cu contingentele de oţel din 2024); dublarea nivelului taxei în afara contingentului la 50% (comparativ cu 25% în temeiul măsurii de salvgardare) şi consolidarea trasabilităţii pieţelor oţelului prin introducerea unei cerinţe privind topirea şi turnarea pentru a preveni eludarea.

„Un sector siderurgic puternic şi decarbonizat este vital pentru competitivitatea, securitatea economică şi autonomia strategică a Uniunii Europene. Supracapacitatea globală dăunează industriei noastre. Trebuie să acţionăm acum – îndemn Consiliul şi Parlamentul să avanseze rapid”, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Propunerea va înlocui măsura de salvgardare privind oţelul, care urmează să expire până în iunie 2026. Acesta răspunde solicitării din partea lucrătorilor din UE, a industriei, a mai multor state membre, a deputaţilor în Parlamentul European şi a părţilor interesate de a oferi o protecţie solidă şi permanentă industriei siderurgice din UE, în vederea protejării locurilor de muncă din UE şi a sprijinirii sectorului în eforturile sale de decarbonizare.

Supracapacitatea siderurgică este o problemă globală care necesită o acţiune puternică, autentică şi comună din partea tuturor partenerilor. Comisia va continua să conducă activitatea internaţională de găsire a unor soluţii colective pentru a aborda în mod eficace cauzele profunde ale supracapacităţii globale, inclusiv în cadrul Forumului mondial privind supracapacitatea siderurgică. Prin măsura propusă, Comisia invită ţările care împărtăşesc aceeaşi viziune să colaboreze pentru a-şi proteja economiile de supracapacitatea globală, asigurând în acelaşi timp lanţurile de aprovizionare şi sporind accesul reciproc pe piaţă.

Măsura propusă este pe deplin conformă cu normele OMC. După primirea unui mandat din partea Consiliului, Comisia va colabora rapid cu partenerii comerciali ai UE afectaţi în temeiul procedurii prevăzute la articolul XXVIII din GATT cu privire la această modificare a tarifelor UE la OMC, cu scopul de a le oferi alocări specifice fiecărei ţări.

Având în vedere integrarea strânsă şi unică pe piaţa internă a UE în temeiul Acordului privind SEE, exporturile din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein nu vor face obiectul contingentelor tarifare sau al taxelor. În mod separat, interesele unei ţări candidate care se confruntă cu o situaţie de securitate excepţională şi imediată, cum ar fi Ucraina, ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare atunci când se decide cu privire la alocarea cotelor, fără a submina eficacitatea măsurii.

Propunerea Comisiei va face acum obiectul procedurii legislative ordinare şi, prin urmare, va reveni Parlamentului European şi Consiliului sarcina de a conveni asupra regulamentului final. Decizia Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor va necesita o majoritate calificată în cadrul Consiliului pentru a fi adoptată. Odată adoptată de Consiliu şi Parlament, măsura va înlocui garanţia UE privind oţelul, care expiră în iunie 2026.