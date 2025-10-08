Donald Trump cere anchetarea unui senator democrat după o audiere încinsă a ministrului justiţiei

Preşedintele american Donald Trump a cerut marţi deschiderea unei anchete împotriva senatorului democrat Richard Blumenthal după o audiere încinsă în Senat a ministrului justiţiei, Pam Bondi, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Richard ‘Da Nang Dick’ Blumenthal, poate cea mai mare ‘glumă’ a Senatului SUA, s-a întors!”, a postat Trump pe platforma Truth Social.

” ‘Dick’ a minţit până la mijlocul carierei sale politice, convingând pe toată lumea, în special media Fake News, că este un mare ‘erou de război’ care trăia în pragul morţii în junglele din Vietnam”, a adăugat preşedintele Trump în mesajul său. „Tipul ăsta nici măcar nu ar trebui să fie în Senatul american. Ar trebui să existe o anchetă (…)”, a mai afirmat Trump.

Senator de Connecticut (nord-est) din 2011, Richard Blumenthal, în vârstă de 79 de ani, a beneficiat de cinci amânări ale serviciului militar în timpul războiului din Vietnam înainte de a se încorpora la puşcaşii marini în 1970. El nu a luptat niciodată în Asia de Sud-Est, contrar lucrurilor pe care le-a afirmat în trecut.

Însă motivele furiei lui Trump împotriva senatorului ar putea fi de altă origine, comentează AFP. Senatorul Blumenthal, fost procuror general în Connecticut, a fost deosebit de combativ cu prilejul audierii de marţi din Senat a lui Pam Bondi, ministrul american al justiţiei.

Împreună cu alţi aleşi democraţi, Richard Blumenthal a acuzat-o pe Pam Bondi, fostă avocată a lui Donald Trump, că instrumentalizează justiţia în scopuri partizane.

Pam Bondi a refuzat să răspundă unei întrebări a senatorului Blumenthal care o întreba – în ajunul inculpării fostului director al FBI James Comey, care a condus ancheta privind ingerinţele ruse în alegerile prezidenţiale americane din 2016 – dacă a discutat despre fostul şef al FBI cu preşedintele Trump în timpul unui dineu de la Casa Albă.

De la întoarcerea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a luat o serie de măsuri punitive împotriva celor care i se opun, sfidând decenii de norme în politica americană.

În 2017, în timpul primului mandat al lui Trump, Blumenthal l-a urmărit pe preşedinte în justiţie, acuzând o încălcare a unei clauze a Constituţiei americane, care le interzice funcţionarilor să accepte cadouri. Cazul a fost în cele din urmă respins.