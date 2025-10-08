200 de soldaţi din Texas sosesc în Illinois, la ordinul lui Trump

Două sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale din Texas au sosit în Illinois, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, înaintea unei desfăşurări planificate în Chicago, la care se opun cu tărie oficialii democraţi locali, transmite AFP, transmite News.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a trimis deja soldaţi pe străzile din Los Angeles şi Washington, DC şi le-a ordonat să se deplaseze la Memphis, precum şi la Chicago şi Portland, ameninţând că va invoca puterile de urgenţă pentru a continua aceste eforturi dacă instanţele îi vor sta în cale.

Trump – care a sugerat săptămâna trecută că oraşele americane ar trebui folosite ca ”terenuri de antrenament” pentru forţele militare americane – a exagerat amploarea tulburărilor din Los Angeles şi a criminalităţii din Washington pentru a justifica aceste desfăşurări, iar un judecător a sugerat că a făcut acelaşi lucru în ceea ce priveşte Portland.

Trupele din Texas au fost trimise în Illinois ca parte a unei misiuni de protejare a ”funcţiilor, personalului şi proprietăţilor federale”, a declarat oficialul Pentagonului sub condiţia anonimatului, adăugând că membrii Gărzii Naţionale au fost mobilizaţi pentru o perioadă iniţială de 60 de zile.

Trupele au fost văzute marţi la o bază militară din Elwood, la sud-vest de Chicago.

Desfăşurarea planificată a acestor forţe l-a înfuriat pe guvernatorul democrat JB Pritzker, care a declarat că ”ar trebui să stea naibii departe de Illinois” şi că orice desfăşurare împotriva voinţei guvernului statului său ar echivala cu o ”invazie”.

Trump a autorizat în weekend desfăşurarea a 700 de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Chicago, ceea ce a declanşat un proces intentat de oficialii statului Illinois, care l-au acuzat că foloseşte trupele americane ”pentru a-şi pedepsi duşmanii politici”.

”Fără legătură cu realitatea”

”Poporul american, indiferent de locul în care locuieşte, nu ar trebui să trăiască sub ameninţarea ocupaţiei militare a Statelor Unite, în special nu doar pentru că conducerea oraşului sau a statului său a căzut în dizgraţia preşedintelui”, au declarat procurorul general al statului Illinois şi avocatul oraşului Chicago.

Însă judecătoarea April Perry, numită de predecesorul democrat al lui Trump, Joe Biden, a refuzat să emită o ordonanţă de restricţie temporară imediată, programând în schimb o audiere completă pentru joi.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a apărat planul de a trimite trupe la Chicago, susţinând că al treilea oraş ca mărime din SUA este ”o zonă de război”.

Trump a luat în vizor şi Portland, care, la fel ca Chicago, a cunoscut o afluenţă de agenţi federali în cadrul campaniei de deportare în masă a preşedintelui, provocând proteste în faţa centrelor de procesare a imigranţilor. Trump a afirmat că oraşul este ”devastat de război” şi plin de crime violente.

Însă într-o ordonanţă judecătorească emisă sâmbătă, care blochează temporar trimiterea de trupe în Oregon, judecătoarea federală Karin Immergut a scris că ”hotărârea preşedintelui nu are nicio legătură cu realitatea”.

Protestele din Portland nu reprezentau un ”pericol de rebeliune”, iar ”forţele de ordine obişnuite” puteau gestiona astfel de incidente, a scris judecătoarea.

Trump a răspuns la acest eşec luând în considerare în mod deschis utilizarea Legii insurecţiei – care permite preşedintelui să desfăşoare armata în Statele Unite pentru a suprima rebeliunea – pentru a trimite mai multe trupe în oraşele americane conduse de democraţi.

”Avem o Lege a insurecţiei dintr-un motiv”, a spus Trump, adăugând că o va folosi dacă ”oamenii vor fi ucişi şi instanţele ne vor împiedica sau guvernatorii sau primarii ne vor împiedica”.