Revoluţie la Australian Open: Un singur punct le poate aduce fanilor un…

Carlos Alcaraz, dublu campion la All England Club.
Carlos Alcaraz / Sursa foto: Paul Zimmer / Carlos Alcaraz / Sursa foto: imago sportfotodienst / Profimedia

Revoluţie la Australian Open: Un singur punct le poate aduce fanilor un premiu de un milion de dolari australieni

O nouă competiție va debuta în 2026 cu ocazia Australian Open, primul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp. Organizatorii de la Melbourne au anunțat lansarea „punctului de un milion”: jucătorii amatori vor avea șansa de a se confrunta într-un singur punct cu vedete ale sportului alb.

Carlos Alcaraz, vedeta tenisului care va juca contra amatorilor la Australian Open 2026

Evenimentul va avea loc în timpul săptămânii de calificări de la Melbourne.

Printre vedetele din tenis care vor lua parte la această competiție inedită se va afla și Carlos Alcaraz, liderul ierarhiei ATP.

Câștigătorul final al mini-turneului va pleca acasă cu un cec în valoare de un milion de dolari australieni, adică aproximativ 600.000 de euro.

„Openul Australiei 2025 a stabilit un nou standard, iar în 2026 vom ridica ştacheta şi mai sus. Vrem să oferim o experienţă spectaculoasă unui număr şi mai mare de spectatori”, a declarat Craig Tiley, directorul competiției australiene.

Concret, la start se vor afla 22 de profesioniști și zece amatori selectați din toată Australia.

Partidele se vor disputa în sistem eliminatoriu, iar fiecare duel va consta într-un singur punct jucat, cu serviciul stabilit prin „piatră, hârtie, foarfece”.

„Pot dezvălui astăzi că numărul unu mondial Carlos Alcaraz va fi capul de afiş al echipei de jucători profesionişti din cadrul competiţiei Point to a Million”, a confirmat Tiley.

Organizatorii sunt convinși că noua competiție va fi primită cu entuziasm și că va aduce un plus de spectacol și interacțiune între public și vedetele tenisului mondial.

