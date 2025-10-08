Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă acuză ministerul Culturii că propune o soluție ilegală la criza bugetară: concediul fără plată forțat pentru angajați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Printr-o circulă trimisă recent instituțiilor din subordine, ministerul Culturii le-a transmis managerilor să ia în calcul concediul fără plată ca să acopere deficitul la cheltuielile salariale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia denunță public tentativa Ministerului Culturii de a transfera povara incompetenței manageriale și a subfinanțării cronice direct pe umerii angajaților din sistem, printr-o recomandare ce încalcă flagrant legislația muncii.

Într-o circulară recentă, trimisă instituțiilor subordonate, Ministerul, sub pretextul dificultăților financiare, sugerează managerilor să ia în calcul „soluția extremă” a concediului fără plată pentru acoperirea deficitului la cheltuielile salariale.

Sub această formulare neutră se ascunde un abuz incalificabil. Concediul fără plată este un drept al salariatului, nu o obligație! Legea (Codul Muncii) este foarte clară: suspendarea contractului în acest mod se poate face doar la cererea sau cu acordul salariatului.

Recomandarea Ministerului este, de fapt, o invitație directă la șantaj: managerii

sunt încurajați să-și preseze angajații să semneze cereri de concediu fără plată pentru a nu se ajunge la situații mai grave.

Este inacceptabil ca un minister al statului român, care ar trebui să fie un model de respectare a legii, să ofere ca soluție la o problemă bugetară tocmai încălcarea legii.

Asistăm la o ipocrizie crasă: statul este un arbitru exigent pentru mediul privat, dar un angajator abuziv pentru propriii salariați. Nu vom permite ca angajații din Cultură, deja umiliți de salarii mici și condiții de muncă precare, să fie acum forțați să renunțe la singura lor sursă de venit.

De asemenea, semnalăm că în rândul logicii cu dublă măsură stau și numeroasele deplasări interne și internaționale ale ministrului Culturii versus concedii fără plată abuzive pentru angajați.

Prin această măsură, Ministerul Culturii anulează orice pretenție de a purta un dialog social real și demonstrează un dispreț profund față de drepturile și demnitatea lucrătorilor. Dreptul la muncă, la un salariu și la condiții echitabile este garantat de Constituția României, de tratate internaționale și de norme europene, pe care Ministerul le ignoră cu bună știință.

Ministrul Culturii ar trebui să știe că muzeele nu funcționează după logica pieței de legume: nu se închid când „nu merge marfa”. Patrimoniul cultural nu se vinde la tarabă, ci se protejează exact așa cum prevede legea.

Trimiterea salariaților în concediu fără plată pe motiv de „consum cultural scăzut” nu e doar o idee neinspirată, ci e abuzivă și nelegală. Funcțiile muzeelor sunt stabilite prin lege: conservare, restaurare, cercetare, evidență, educație muzeală! Contabilizarea vizitatorilor NU este inclusă printre aceste funcții!

O lectură necesară din Legea Muzeelor:

Art. 4. – Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;

b) evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.

Federația CulturMedia solicită public Ministrului Culturii retragerea imediată a acestei recomandări toxice și ilegale și demararea unor consultări reale cu sindicatele pentru a identifica soluții care nu sacrifică angajații. În caz contrar, vom utiliza toate mijloacele sindicale și legale, inclusiv acțiuni de protest, sesizarea instituțiilor internaționale, pentru a apăra drepturile membrilor noștri”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia.