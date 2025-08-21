Reorganizarea ORDA, contestată de artiști: „Atac direct asupra drepturilor noastre” / Ministerul Culturii: Reorganizarea „menţine expertiza şi personalul specializat”

Artiştii şi compozitorii din România au atras atenţia, într-o scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan, că proiectul de ordonanţă iniţiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii 8/ 1996 le ameninţă drepturile. Reorganizarea propusă pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) presupune integrarea domeniului într-un cadru instituţional unitar cu menţinerea expertizei, atribuţiilor şi personalului specializat, a argumentat Ministerul Culturii, transmite News.ro.

Noua organizare aduce avantaje clare, potrivit Ministerului Culturii:

• consolidarea autorităţii administrative şi legislative în domeniul drepturilor de autor şi conexe;

• creşterea coerenţei instituţionale, prin reunirea competenţelor într-o singură structură cu rol de iniţiativă legislativă şi coordonare strategică;

• utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative (inclusiv a costurilor legate de chirii şi funcţii de conducere redundante);

• întărirea capacităţii de control şi supraveghere a organismelor de gestiune colectivă;

• simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiştilor şi al celor care utilizează opere protejate.

Totodată, Ministerul Culturii afirmă că îşi asumă angajamentul de a sprijini creatorii şi artiştii şi de a garanta respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene şi internaţionale.

„Reorganizarea propusă presupune integrarea domeniului într-un cadru instituţional unitar cu menţinerea expertizei, atribuţiilor şi personalului specializat”, se arată în comunicatul MC.

Ministerul are iniţiativa legislativă în domeniul drepturilor de autor şi conexe, este membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală şi este semnatar al Protocolului cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, fiind, totodată, una dintre instituţiile cu atribuţii în domeniul strategiei naţionale privind proprietatea intelectuală, ceea ce arată experienţa şi implicarea sa constantă în acest domeniu.

Compozitorii şi artiştii au făcut, miercuri, un apel public către prim-ministrul României, Ilie Bolojan, solicitându-i oprirea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă iniţiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Aceştia îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Culturii şi Ministerul Finanţelor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ actual. Compozitoril şi artiştii au pregătit deja un pachet de propuneri concrete, bazat pe o analiză a vulnerabilităţilor sistemului.

Reprezentanţii artiştilor şi compozitorilor au avertzat în scrisoarea deschisă că adoptarea acestei ordonanţe ar produce efecte negative majore:

1. Încălcarea Constituţiei – Legea nr. 8/1996 este o lege organică şi nu poate fi modificată prin ordonanţă guvernamentală, conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale. România are termen până la 18 noiembrie 2025, stabilit de Comisia Europeană, pentru eventuale modificări realizate în condiţii constituţionale şi transparente.

Prin această procedură, Guvernul ocoleşte dezbaterea parlamentară şi încalcă principiul separării puterilor în stat.

2. Desfiinţarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi politizarea domeniului – Transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcţie subordonată Ministerului Culturii nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocraţia şi să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă.

Această schimbare nu înseamnă reformă, ci dimpotrivă: conduce la creşterea aparatului bugetar şi creează premisele politizării, prin numirea unei clientele politice plătite din banii publici.

3. Operaţiune fără precedent: Atac direct asupra drepturilor compozitorilor şi artiştilor – Asociaţiile care îi reprezintă pe aceşti titulari de drepturi de mai bine de 30 de ani, recunoscute la nivel european şi internaţional, care lucrează de ani de zile în interesul compozitorilor şi artiştilor interpreţi în relaţia cu posturile de radio şi TV, operatorii de retransmitere prin cablu etc, sunt atacate în esenţa funcţionalităţii lor. Prin activitatea noastră, nu numai că apărăm drepturile titularilor reprezentaţi, ci facem o operaţiune de recuperare ale sumelor de bani de la utilizatori, de distribuire către aceştia a sumelor care li se cuvin, oprim la sursă şi virăm la bugetul de stat TVA, impozite, CAS şi CASS, în cadrul unei operaţiuni extrem de complexe din punct de vedere juridic şi economic.

Prin activitatea susţinută desfăşurată de aceste asociaţii au fost virate la bugetul de stat în ultimii trei ani sume de aproape 30.000.000 de euro, se arată în scrisoare. De asemenea, „prin conţinutul acestei Ordonanţe se doreşte distrugerea noastră instituţională şi prejudicierea intereselor titularilor cât şi a statului care trebuie să beneficieze de taxe şi impozite. Prin acest proiect normativ toxic şi ostil, se doreşte distrugerea instituţională a organizaţiilor de gestiune colectivă şi prejudicierea atât a compozitorilor şi artiştilor, cât şi a statului român”, a transmis Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artişti Interpreţi – CREDIDAM.