Constructorii auto europeni critică reducerea cotelor la importurile de oţel

Sursa foto: Disqdr | Dreamstime.com

Constructorii auto europeni critică reducerea cotelor la importurile de oţel

8 Oct

Un nou plan al Uniunii Europene vizând reducerea drastică a cotelor la importurile de oţel merge prea departe şi ameninţă producătorii auto europeni cu costuri administrative şi de producţie mai mari, a anunţat miercuri Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Asociaţia, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a precizat că producătorii auto europeni îşi asigură aproximativ 90% din achiziţiile lor directe de oţel din UE şi sunt „îngrijoraţi” de impactul inflaţionist al unor restricţii mai stricte asupra importurilor de oţel.

Comisia Europeană a propus marţi reducerea cotelor de import de oţel fără taxe vamale cu aproape jumătate, împreună cu dublarea tarifelor vamale, la 50%, pentru importurile care depăşesc cotele, în încercarea de a păstra viabilitatea producţiei de oţel în Uniunea Europeană.

Propunerea va avea nevoie de aprobarea guvernelor UE şi a Parlamentului European.

„Nu contestăm necesitatea unui anumit nivel de protecţie pentru o industrie precum oţelul, dar considerăm că parametrii propuşi de Comisie merg prea departe în protejarea pieţei europene”, a declarat directorul general al ACEA, Sigrid de Vries, într-un comunicat.

ACEA a subliniat că producătorii auto trebuie în continuare să importe anumite cantităţi şi calităţi de oţel, adăugând că tipurile de oţel folosite în industria auto au fost întotdeauna epuizate rapid în cadrul sistemului actual de cote.

Asociaţia a pus, de asemenea, sub semnul întrebării cerinţa ca importatorii să identifice locul iniţial în care a fost topit şi turnat oţelul, o regulă concepută pentru a preveni eludarea restricţiilor. Potrivit ACEA, acest lucru este foarte complicat într-un lanţ de aprovizionare global, precum cel al industriei auto.

„Trebuie să găsim un echilibru mai bun între nevoile producătorilor şi utilizatorilor europeni de oţel în cadrul acestei măsuri”, a precizat ACEA.

