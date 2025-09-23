Industria din Uniunea Europeană, afectată de noile reglementări SUA ce privesc importurile de oţel şi aluminiu

Noile taxe vamale americane la oţel şi aluminiu, concepute pentru a determina originea oţelului şi aluminiului din produsele importate, creează costuri suplimentare, pe lângă taxele vamale de bază impuse de SUA, susţin reprezentanţii industriei UE, informează canalul de știri Euronews, citat de Agerpres.

„Stabilirea originii exacte a oţelului şi aluminiului conform regulii „topeşte şi toarnă” este extrem de complexă şi necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulţi dintre ei neavând aceste informaţii ei înşişi. Situaţia este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidenţa categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oţel şi aluminiu”, a precizat un purtător de cuvânt de la Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) pentru Euronews.

În iunie, administraţia Trump a impus taxe vamale de 50% la oţelul şi aluminiul provenit din UE şi importat de SUA. Iar în august au fost adăugate 407 categorii suplimentare de produse, cum ar fi stingătoare de incendiu, echipamente, turbine eoliene sau materiale de construcţii care conţin oţel sau aluminiu.

„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esenţiale pentru producerea maşinilor, sunt acum afectate”, susţin oficialul ACEA.

Deja unele firme auto sunt afectate de un impact financiar „substanţial”, conform ACEA, care încă analizează datele privind efectele taxelor vamale asupra sectorului auto european.

Conform acordului comercial UE-SUA încheiat în august, Statele Unite urma să reducă taxele vamale la maşinile din UE de la 27% la 15%, ceea ce nu s-a întâmplat încă.

Identificarea originii produsului este o bătaie de cap pentru industrie, din cauza poverii administrative şi a costurilor asociate.

„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului maşini unelte, sporesc costurile şi incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectaţi de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oţelului şi aluminiului”, se arată într-un comunicat al CECIMO, Asociaţia europeană pentru tehnologiile de producţie.