Tulburările politice din Franța continuă: care sunt riscurile economice

Analiză Euronews Italia, via Rador: Criza politică care a izbucnit la Paris în urma demisiei bruște a prim-ministrului Sébastien Lecornu, la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, stârnește alarmă în rândul economiștilor și al piețelor.

Fără o majoritate activă și cu președintele Emmanuel Macron sub presiunea de a convoca noi alegeri, Franța riscă paralizia instituțională, exact în momentul în care Bruxelles-ul înăsprește supravegherea finanțelor publice.

Analiștii se tem că o perioadă prelungită de incertitudine ar putea pune în pericol creșterea economică și ar putea împiedica eforturile de reducere a deficitelor și a datoriei.

Reacția piețelor: Spread-ul atinge un nivel ridicat

Reacția pieței a fost imediată. Randamentele obligațiunilor guvernamentale franceze pe 10 ani (OAT) s-au mărit la 86 de puncte de bază peste obligațiunile germane Bund, un nivel nemaiîntâlnit din 2012, de la criza datoriilor din zona euro.

Potrivit Goldman Sachs, incertitudinea politică ar putea reduce creșterea PIB-ului cu 0,2 puncte procentuale și ar putea crește deficitul cu 0,1 puncte până în 2026.

Criza finanțelor publice și avertismentul Comisiei UE

Pentru economiști, situația nu putea fi mai delicată. Charlotte de Montpellier, analist la ING, avertizează că Franța ar putea intra în 2026 fără un buget aprobat, obligând guvernul să opereze cu prelungirea automată a celui anterior – un obstacol serios în calea oricărei reforme.

Franța este deja supusă unei proceduri de deficit excesiv din partea Comisiei Europene, cu un deficit care ar putea rămâne aproape de 5% din PIB și o datorie publică care depășește 116%.

Conform estimărilor ING, se preconizează că anul viitor, creșterea economică va rămâne la 0,8%, mult sub media zonei euro.

Alegeri anticipate sau impas prelungit: două scenarii cu risc ridicat

Analiștii identifică două căi posibile pentru Macron: numirea unui nou prim-ministru și încercarea de a reconstrui o majoritate, sau dizolvarea Adunării Naționale și convocarea de alegeri anticipate.

Ambele opțiuni prezintă riscuri ridicate: prima ar putea eșua politic, a doua ar putea agrava fragmentarea parlamentară. Potrivit ING, tensiunile ar putea împinge spread-ul OAT-Bund peste 90 de puncte de bază, mai ales dacă ar apărea zvonuri privind o încheiere anticipată a mandatului lui Macron.

BCE sub supraveghere: Posibila utilizare a instrumentului TPI

Odată cu creșterea randamentelor franceze, piețele se orientează și către Banca Centrală Europeană. Dezbaterea se concentrează pe posibila utilizare a Instrumentului de Protecție a Transmisiilor (TPI), creat în 2022 pentru a sprijini țările care se confruntă cu dificultăți pe piețele obligațiunilor.

Deși Franța nu îndeplinește pe deplin criteriile fiscale necesare, analiștii consideră că BCE ar putea interveni dacă volatilitatea ar amenința stabilitatea zonei euro. „Franța este prea mare și importantă pentru a nu face nimic”, a subliniat Benjamin Schroeder de la ING.

Tensiunile politice au slăbit deja euro, acesta scăzând cu aproape 1% față de dolar în sesiunile recente. Potrivit BBVA, cel mai riscant scenariu pentru moneda unică ar fi alegerile anticipate, care ar crește incertitudinea și ar diminua apetitul investitorilor.

Cu toate acestea, experții notează că reducerile de rate preconizate până la sfârșitul anului de Federal Reserve și sezonalitatea pozitivă a celui de-al patrulea trimestru ar putea susține EUR/USD spre 1.20, în ciuda turbulențelor din Franța.

Criza politică franceză riscă să blocheze reformele, să încetinească creșterea economică și să alimenteze tensiunile pe piețele europene. Deocamdată, situația rămâne sub control, iar BCE observă de la distanță, însă fragilitatea politică a Parisului apasă puternic asupra încrederii investitorilor.

În cazul în care acest impas continuă, Franța riscă să devină veriga slabă a zonei euro – prea mare pentru a fi ignorată, dar din ce în ce mai greu de gestionat.

Articol de Piero Cingari / Traducerea Rador: Cătălina Păunel