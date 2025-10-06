Trump anunţă primele concedieri în serviciile federale, în contextul paraliziei bugetare cu care se confruntă Statele Unite de două săptămâni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consecinţele paraliziei bugetare din Statele Unite vor fi din ce în ce mai nefaste, au avertizat duminică liderii republicani, urmaţi de preşedintele Donald Trump, care a anunţat în aceeaşi seară primele concedieri, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ameninţarea cu concedieri masive în serviciile federale a fost vehiculată de preşedintele american încă de la începutul, miercuri, al blocajului bugetar pentru care majoritatea republicană şi opoziţia democrată se învinovăţesc reciproc.

Blocajul intră luni în a doua săptămână fără a da semne de atenuare, iar Donald Trump a dat din nou vina pe democraţi, duminică.

„Chiar în acest moment au loc” concedieri permanente, şi nu doar plecări în şomaj tehnic, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

„Totul este din vina democraţilor. Democraţii provoacă pierderea multor locuri de muncă”, a adăugat preşedintele american, înainte de a schimba brusc subiectul pentru a inaugura o nouă galerie de portrete prezidenţiale înrămate în aur.

Nu au mai avut loc discuţii între principalii lideri din Congres, de la întâlnirea fără succes de lunea trecută de la Casa Albă, potrivit unui consilier democrat de rang înalt. Tabăra sa refuză să cedeze în chestiunea crucială a subvenţiilor pentru asigurările de sănătate.

„Dacă preşedintele consideră că negocierile nu duc absolut nicăieri, atunci vor începe concedierile”, a ameninţat duminică pe CNN Kevin Hassett, principalul consilier economic al lui Donald Trump.

„Continuăm să sperăm, cu un nou start la începutul acestei săptămâni, să-i putem convinge pe democraţi că este de bun simţ să evităm astfel de concedieri”, a adăugat el.

La rândul său, liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, a recunoscut că cele două părţi se află încă „într-un impas” şi a sugerat că mai mulţi lucrători americani vor plăti preţul.

„Va deveni deranjant”, a indicat acesta pe Fox News, confirmând în acelaşi timp că au loc discuţii în culise privind o posibilă extindere a subvenţiilor pentru Obamacare, programul de asigurări de sănătate pentru clasa muncitoare.

Cât timp ar putea continua acest „shutdown”, fără precedent în şapte ani? „Atâta timp cât vor democraţii”, a răspuns John Thune.

Şomaj tehnic

În martie, când se profila deja ameninţarea unei paralizii, democraţii au fost primii care au cedat, o minoritate dintre ei fiind de acord să voteze o rezoluţie republicană care prelungea aceste subvenţii pentru doar şase luni.

„Dacă republicanii continuă să refuze să prelungească reducerile fiscale” din Obamacare, „zeci de milioane de contribuabili vor suferi o creştere dramatică” a costurilor asistenţei medicale, a atenţionat Hakeem Jeffries, liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, pe NBC.

Sute de mii de angajaţi guvernamentali „neesenţiali” sunt de miercuri în şomaj tehnic şi nu primesc salarii. Dacă nu vor fi concediaţi, situaţia lor ar urma să fie regularizată la sfârşitul acestei „închideri”.

Perioadele de blocaj federal sunt foarte nepopulare în rândul americanilor: 80% dintre respondenţi au declarat că sunt foarte sau oarecum îngrijoraţi de impactul lor asupra economiei, potrivit unui sondaj YouGov realizat pe un eşantion reprezentativ de circa 2.400 de cetăţeni. Episodul precedent, declanşat în decembrie 2018, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile şi a costat economia americană aproximativ 11 miliarde de dolari, potrivit unui raport non-partizan al Congresului.