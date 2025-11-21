PNL a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu AEP / Liberalii sunt obligați să returneze 14 milioane de lei, bani folosiți în campania lui Ciucă din 2024 / Decizia nu e definitivă

Ascultă articolul

PNL a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și este obligat să returneze 14 milioane de lei din subvenția de stat, conform unei sentințe a Curții de Apel București din 20 noiembrie.

Este vorba despre banii folosiți în campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024, iae decizia nu este definitivă.

AEP încearcă să recupereze din luna august sumele considerate nejustificate din fondurile alocate PNL.

În ședința de miercuri, Curtea de Apel a respins acțiunea PNL, apreciind că argumentele prezentate nu sunt suficient de temeinice pentru a schimba măsura dispusă de AEP.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, se precizează în sentință.

În total, AEP a dat amenzi în valoare de peste 1,6 milioane de lei şi a confiscat peste 19,5 milioane de lei, în urma controalelor care au vizat finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale din 2024 – 2025.

Cea mai mare amendă pe care AEP o poate acorda – 200.000 de lei – a fost aplicată fostului candidat independent Călin Georgescu, care a încălcat mai multe prevederi legale.

În august 2025, PNL a deschis o acțiune în instanță împotriva AEP, solicitând anularea Deciziei nr. 128/2025.

Prin acest act, AEP le cerea liberalilor să restituie suma de 14 milioane de lei, reprezentând cheltuieli considerate nejustificate din fondurile provenite din subvenția publică acordată pentru activitățile de campanie.