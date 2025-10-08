Un membru al formațiunii lui Vasile Costiuc, susținut de George Simion, apare în preajma partidului fugarului prorus Ilan Șor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tânăr de 21 de ani remarcat în preajma membrilor partidului „Renaștere”, afiliat politicianului fugar la Moscova, Ilan Șor, apare și în echipa partidului „Democrația Acasă”, a lui Vasile Costiuc, formațiune care s-a bucurat de sprijinul AUR și al liderului George Simion la recentele alegeri parlamentare din Republica Moldova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

zdg.md, care preia publicația Cu Sens, scrie că ultima dată, Vadim Golubovschii a fost observat la sediul PPDA, în noaptea de după alegeri, la aflarea rezultatelor scrutinului din 28 septembrie 2025.

Anterior, tânărul a fost văzut și la protestele pentru susținerea Evgheniei Guțul, organizate de simpatizanții lui Șor. A fost, de asemenea, la aeroport, pentru a-i însoți la plecarea din țară pe diplomații ruși, declarați indezirabili, după ce SIS a dezvăluit public că Ambasada Federației Ruse l-ar fi ajutat pe Alexandr Nesterovschi, fostul deputat socialist, care a trecut la partidul „Renaștere”, să fugă de pedeapsa penală în regiunea transnistreană, potrivit investigației CU SENS.

Liderul partidului ,,Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat că nu îl cunoaște personal pe Vadim Golubovschii, deși știe că este membru al formațiunii sale. Întrebat cum comentează fotografiile care demonstrează implicarea tânărului în activitatea formațiunii lui Ilan Șor, Vasile Costiuc a comentat:

„Foarte urât. Eu cred că pentru mine e o noutate. Și e neplăcută, da. El este un om apropiat… Fiecare are drept să aibă o altă opțiune politică la un moment dat, dar era bine să cunosc toate astea, pentru că noi avem o opțiune românească categorică și nu… Acum îmi dau seama că lucrurile stau prost. Nu știu de ce trebuia să fie lângă mine oameni care au alte viziuni politice diametral opuse, pot să vă spun, pentru că eu nu sunt nimic din tot ce văd aici.

Citește integral pe zdg.md.