Oamenii de știință dezvoltă primul test de sânge pentru diagnosticarea sindromului de oboseală cronică

Un nou test de sânge poate diagnostica sindromul de oboseală cronică, cunoscut și sub numele de CFS sau ME, cu o precizie de 96%, potrivit oamenilor de știință care l-au dezvoltat, scrie Sky News.

Cercetătorii de la Universitatea din East Anglia speră că această descoperire va deschide calea pentru un test similar de diagnosticare a COVID-ului de lungă durată.

Însă alți oameni de știință avertizează că testul trebuie validat în mod independent în cadrul unor studii clinice suplimentare înainte de a fi oferit în mod privat pacienților care ar putea fi disperați să înțeleagă simptomele lor debilitante.

CFS este o boală invalidantă caracterizată prin oboseală extremă care nu se ameliorează prin odihnă.

Aproximativ 400.000 de persoane din Marea Britanie suferă de această afecțiune, dar cauza și tratamentul acesteia sunt controversate.

Profesorul Dmitry Pshezhetskiy, cercetător principal, a declarat: „Știm că unii pacienți raportează că sunt ignorați sau chiar li se spune că boala lor este „doar în capul lor”.

„În absența unor teste definitive, mulți pacienți au rămas nediagnosticați sau au fost diagnosticați greșit timp de ani de zile”.

„Descoperirea noastră oferă posibilitatea unui test de sânge simplu și precis pentru a ajuta la confirmarea diagnosticului, ceea ce ar putea duce la un sprijin mai rapid și la o gestionare mai eficientă”.

Epigenetica poate ajuta

Cercetătorii au utilizat tehnologia dezvoltată de compania de biotehnologie Oxford BioDynamics pentru a analiza modul în care ADN-ul este pliat în probele de sânge prelevate de la 47 de pacienți cu simptome severe și 61 de persoane sănătoase.

Fiecare dintre celulele noastre conține aproximativ doi metri de ADN, care este strâns împachetat și pliat de milioane de ori. Pliurile nu sunt aleatorii – ele ajută la activarea sau dezactivarea genelor.

Împăturirea și structura 3D a materialului genetic nu sunt determinate de codul ADN cu care ne naștem și care este în mare parte fix.

În schimb, evenimentele din viață pot influența împăturirea și genele active, un mecanism numit „epigenetică”.

Cercetătorii au descoperit că persoanele cu SFC aveau un model unic de markeri epigenetici, sau etichete chimice, pe ADN-ul lor.

Un test bazat pe acest model a reușit să identifice 92% dintre persoanele cu SFC și 98% dintre cele sănătoase. Precizia globală a fost de 96%.

„Este un pas important înainte”, a declarat prof. Pshezhetskiy.

„Pentru prima dată, avem un test de sânge simplu care poate identifica în mod fiabil ME/SFC, ceea ce ar putea transforma modul în care diagnosticăm și gestionăm această boală complexă.

Sindromul post-COVID, denumit în mod obișnuit COVID lung, este un exemplu de ME/CFS, în care un grup similar de simptome este declanșat de virusul COVID-19.

„Prin urmare, sperăm că cercetarea noastră va contribui, de asemenea, la deschiderea drumului pentru un test similar care să diagnosticheze cu precizie COVID-ul de lungă durată”.

Studiul a fost publicat în Journal of Translational Medicine.

Testul „probabil” va fi costisitor

Profesorul Chris Ponting, de la Universitatea din Edinburgh, care nu a participat la cercetare, a declarat că afirmațiile sunt premature, deoarece există diferențe semnificative în ceea ce privește sexul, vârsta și alți factori între persoanele cu CFS și cele sănătoase din grupul de control.

„Acest test trebuie validat pe deplin în studii independente și mai bine concepute înainte de a fi luat în considerare pentru aplicarea clinică”, a spus el.

„Chiar dacă va fi validat, testul va fi scump, probabil în jur de 1.000 de lire sterline”.