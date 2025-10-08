A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva, mii de oameni stau la coadă în ploaie

Câteva mii de pelerini aşteaptă la rând în ploaie să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, transmite News.ro. Pelerinajul religios de la Iaşi a început miercuri dimineaţă, racla cu sfintele moaşte fiind scoasă din catedrală în cadrul unei procesiuni, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Racla a fost purtată pe umeri de un sobor de preoţi şi aşezată apoi spre închinarea miilor de pelerini care aşteptau deja la rând.

Străzile din jurul catedralei ieşene au fost închise circulaţiei, iar rândul pelerinilor măsoară câteva sute de metri.

Câteva mii de credincioşi au ajuns la Iaşi de la Voluntari, aceştia fiind îmbarcaţi în autocare, cu sprijinul primăriei din localitate.

Potrivit Jandarmeriei, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ trei kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Pentru a evita aglomerarea şi producerea de busculade, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană – str. Arhitect G.M. Cantacuzino – str. Iordache Lozonschi – str. Cloşca – str. Petru Movilă – str. Uzinei – str. Morilor – str. Alexandru Ipsilanti Vodă – str. Sfântul Andrei – str. Iancu Bacalu – Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, preoţi, voluntari şi forţele de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor şi vor sta la dispoziţia celor care vor avea nevoie de sprijin şi îndrumare.

Jandarmeria le cere pelerinilor care ajung la Iaşi să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizatori şi să respecte regulile privind accesul în zonă.

Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.