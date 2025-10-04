GALERIE FOTO Peste 100 de persoane au ținut un moment de reculegere la Iaşi pentru copiii morți la Spitalul ”Sfânta Maria” / ”Neam ucis de nosocomiale”, mesajul scris din candele la evenimentul organizat la inițiativa Declic și RESET

Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere în memoria copiilor care au murit la spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, transmite News.ro.

Acţiunea a fost organizată în Piaţa Naţiunii din faţa UMF Iaşi.

Oamenii au păstrat un moment de reculegere în memoria copiilor ucişi şi au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul ”Neam ucis de nosocomiale”.

”Moartea celor şapte copii de la Iaşi nu e o statistică, ci o rană care nu se va închide niciodată pentru părinţi. Şi o dovadă că sistemul ascunde prea mult şi prea des adevărul. Ministerul Sănătăţii obligă spitalele să raporteze periodic, dar când vieţile se pierd cu zile, periodic nu mai e suficient. Avem nevoie de raportare zilnică, în timp real”, a afirmat unul dintre organizatorii acţiunii.

Oamenii au manifestat în tăcere şi au afişat un banner uriaş cu textul ”Murim cu zile de la infecţiile intraspitaliceşti. Raportaţi zilnic adevărul!”.

”Ar trebui anchetate toate decesele din spitalele din Iaşi petrecute în ultimii 15 ani din cauza infecţiilor nosocomiale”, a declarat un bărbat prezent la eveniment.

Un alt participant a spus că aceste cazuri se repetă în România, dar că nimeni nu e tras la răspundere.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătăţii arăta că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară au fost înregistrate 6 decese, iar un al şaptelea bebeluş, care era infectat cu aceeaşi bacterie şi avea şi alte afecţiuni grave, a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi.