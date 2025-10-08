G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Fiica lui Robin Williams le cere oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri…

Robin Williams cu fiica sa Zelda Williams
Foto: 43432603 © Laurence Agron | Dreamstime.com

Fiica lui Robin Williams le cere oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri cu tatăl ei generate de AI

Articole8 Oct • 178 vizualizări 0 comentarii

Zelda Williams, fiica lui Robin Williams, le-a cerut oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri cu tatăl ei generate de AI. Celebrul comediant american a murit în 2014.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vă rog, nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a postat Zelda Williams pe Instagram, potrivit BBC.

„Nu mai credeți că vreau să le văd sau că voi înțelege, nu vreau și nu voi înțelege. Dacă încerci doar să mă trollezi, am văzut lucruri mult mai rele, voi restricționa și voi merge mai departe.”

„Dar te rog, dacă ai puțină decență, nu-i mai face asta lui și mie, tuturor chiar, punct. Este o prostie, o pierdere de timp și energie și, credeți-mă, NU este ceea ce și-ar dori el.”

Nu este prima dată când Zelda Williams, regizoare de film, critică versiunile AI ale tatălui său, care s-a sinucis în 2014 în casa sa din California, la vârsta de 63 de ani.

Williams, faimos pentru filme precum „Good Morning Vietnam”, „Dead Poets Society” și „Mrs Doubtfire”, se pare că se lupta cu depresia la momentul morții sale.

În 2023, într-o postare pe Instagram care susținea o campanie împotriva AI a sindicatului american al profesioniștilor din media SAG-Aftra, ea a descris încercările de a-i recrea vocea ca fiind „personal deranjante”, subliniind totodată implicațiile mai largi.

Postarea sa de marți reflectă o tendință pe rețelele de socializare, în care imaginile persoanelor care au murit sunt animate, cu legende precum „readuceți-i la viață pe cei dragi”.

Williams a continuat: „Să vezi moștenirile unor oameni adevărați condensate la «acest lucru arată și sună vag ca ei, așa că e suficient», doar pentru ca alți oameni să poată produce o porcărie oribilă de TikTok, păpușându-i, este înnebunitor”, a continuat ea.

„Tu nu faci artă, tu faci hotdogi dezgustători, supra-procesați din viețile ființelor umane, din istoria artei și a muzicii, și apoi le bagi pe gâtul altcuiva în speranța că îți vor da un mic deget mare în sus și le va plăcea. Scârbos.”

A încheiat: „Și pentru dragostea TUTUROR lucrurilor, nu-i mai spuneți «viitor», AI este doar reciclare și regurgitare proastă a trecutului pentru a fi re-consumat. Înghițiți Centipede-ul uman al conținutului și de la capătul liniei, în timp ce cei din față râd și râd, consumă și consumă.”

The Human Centipede este o referire la filmul horror cu corpuri din 2009.

Ultimele sale comentarii vin în urma neliniștii apărute după dezvăluirea „AI actor”, Tilly Norwood.

Norwood a fost creată de actorul și comediantul olandez Eline Van der Velden, care ar fi spus că dorește ca Norwood să devină „următoarea Scarlett Johansson”.

Într-o declarație, SAG-Aftra a spus că Norwood „nu este un actor, este un personaj generat de un program de calculator care a fost antrenat pe baza muncii a nenumărați interpreți profesioniști”.

„Nu are nicio experiență de viață din care să se inspire, nicio emoție și, din ceea ce am văzut, publicul nu este interesat să vadă conținut generat de calculator, fără legătură cu experiența umană”, a adăugat sindicatul.

Actrița Emily Blunt a declarat de asemenea recent că ideea i se pare terifiantă.

„Asta este foarte, foarte înfricoșător, Haideți, agenții, nu faceți asta. Vă rog să vă opriți. Vă rog să nu ne mai luați legătura umană”, a spus ea într-un podcast cu Variety.

Van der Velden a spus ulterior într-o declarație: „Pentru cei care și-au exprimat furia cu privire la crearea personajului meu AI, Tilly Norwood, ea nu este un înlocuitor pentru o ființă umană, ci o lucrare creativă – o piesă de artă”.

„La fel ca multe forme de artă dinaintea ei, ea stârnește discuții, iar asta în sine arată puterea creativității.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Popeye marinarul revine pe marele ecran într-un lungmetraj live-action de la Chernin Entertainment şi King Features

Articole19 Mar 2024
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.