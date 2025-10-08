Fiica lui Robin Williams le cere oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri cu tatăl ei generate de AI

Zelda Williams, fiica lui Robin Williams, le-a cerut oamenilor să nu-i mai trimită videoclipuri cu tatăl ei generate de AI. Celebrul comediant american a murit în 2014.

„Vă rog, nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a postat Zelda Williams pe Instagram, potrivit BBC.

„Nu mai credeți că vreau să le văd sau că voi înțelege, nu vreau și nu voi înțelege. Dacă încerci doar să mă trollezi, am văzut lucruri mult mai rele, voi restricționa și voi merge mai departe.”

„Dar te rog, dacă ai puțină decență, nu-i mai face asta lui și mie, tuturor chiar, punct. Este o prostie, o pierdere de timp și energie și, credeți-mă, NU este ceea ce și-ar dori el.”

Nu este prima dată când Zelda Williams, regizoare de film, critică versiunile AI ale tatălui său, care s-a sinucis în 2014 în casa sa din California, la vârsta de 63 de ani.

Williams, faimos pentru filme precum „Good Morning Vietnam”, „Dead Poets Society” și „Mrs Doubtfire”, se pare că se lupta cu depresia la momentul morții sale.

În 2023, într-o postare pe Instagram care susținea o campanie împotriva AI a sindicatului american al profesioniștilor din media SAG-Aftra, ea a descris încercările de a-i recrea vocea ca fiind „personal deranjante”, subliniind totodată implicațiile mai largi.

Postarea sa de marți reflectă o tendință pe rețelele de socializare, în care imaginile persoanelor care au murit sunt animate, cu legende precum „readuceți-i la viață pe cei dragi”.

Williams a continuat: „Să vezi moștenirile unor oameni adevărați condensate la «acest lucru arată și sună vag ca ei, așa că e suficient», doar pentru ca alți oameni să poată produce o porcărie oribilă de TikTok, păpușându-i, este înnebunitor”, a continuat ea.

„Tu nu faci artă, tu faci hotdogi dezgustători, supra-procesați din viețile ființelor umane, din istoria artei și a muzicii, și apoi le bagi pe gâtul altcuiva în speranța că îți vor da un mic deget mare în sus și le va plăcea. Scârbos.”

A încheiat: „Și pentru dragostea TUTUROR lucrurilor, nu-i mai spuneți «viitor», AI este doar reciclare și regurgitare proastă a trecutului pentru a fi re-consumat. Înghițiți Centipede-ul uman al conținutului și de la capătul liniei, în timp ce cei din față râd și râd, consumă și consumă.”

The Human Centipede este o referire la filmul horror cu corpuri din 2009.

Ultimele sale comentarii vin în urma neliniștii apărute după dezvăluirea „AI actor”, Tilly Norwood.

Norwood a fost creată de actorul și comediantul olandez Eline Van der Velden, care ar fi spus că dorește ca Norwood să devină „următoarea Scarlett Johansson”.

Într-o declarație, SAG-Aftra a spus că Norwood „nu este un actor, este un personaj generat de un program de calculator care a fost antrenat pe baza muncii a nenumărați interpreți profesioniști”.

„Nu are nicio experiență de viață din care să se inspire, nicio emoție și, din ceea ce am văzut, publicul nu este interesat să vadă conținut generat de calculator, fără legătură cu experiența umană”, a adăugat sindicatul.

Actrița Emily Blunt a declarat de asemenea recent că ideea i se pare terifiantă.

„Asta este foarte, foarte înfricoșător, Haideți, agenții, nu faceți asta. Vă rog să vă opriți. Vă rog să nu ne mai luați legătura umană”, a spus ea într-un podcast cu Variety.

Van der Velden a spus ulterior într-o declarație: „Pentru cei care și-au exprimat furia cu privire la crearea personajului meu AI, Tilly Norwood, ea nu este un înlocuitor pentru o ființă umană, ci o lucrare creativă – o piesă de artă”.

„La fel ca multe forme de artă dinaintea ei, ea stârnește discuții, iar asta în sine arată puterea creativității.”