VIDEO Emily Blunt, printre vedetele de la Hollywood indignate de „actrița AI" Tilly Norwood / Sindicatul actorilor: Nu are nici o experiența de viață care să inspire, nici o emoție/ Norwood: Poate că sunt AI, dar simt emoții foarte reale

Hollywood-ul nu întinde covorul roșu pentru Tilly Norwood – un „actor AI” care a provocat agitație după ce creatorii săi olandezi au declarat că interpretul AI este în discuții cu agenții de talente. Norwood ar putea fi confundată cu o tânără actriță aspirantă atunci când cineva aruncă o privire pe rețelele sale sociale, relatează BBC.

Bruneta pozează pentru fotografii și prezintă o scenetă de comedie generată integral de AI, în care este descrisă ca având „vibrații de fată de alături”. „Poate că sunt AI, dar simt emoții foarte reale chiar acum”, au scris creatorii lui Tilly pe pagina ei. „Sunt atât de entuziasmată pentru ceea ce urmează!” Puternicul sindicat al actorilor de la Hollywood a condamnat creația, alături de vedete de primă mărime precum Emily Blunt, Natasha Lyonne și Whoopi Goldberg.

Norwood „nu este un actor, este un personaj generat de un program de calculator care a fost antrenat pe baza muncii a nenumărați artiști profesioniști”, a declarat într-o declarație Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, sau SAG-AFTRA.

„Nu are nicio experiență de viață din care să se inspire, nicio emoție și, din ceea ce am văzut, publicul nu este interesat să urmărească conținut generat de calculator, fără legătură cu experiența umană”, a mai spus sindicatul.

Actorul AI a fost creat de actorul și comediantul olandez Eline Van der Velden, care ar fi spus că își dorește ca Norwood să devină „următoarea Scarlett Johansson”.

BBC a contactat-o pe Van der Velden și compania ei, Particle6. Pagina de Instagram a lui Norwood include capturi de la teste de filmare false și o reclamă care parodiază programele de la BBC, inclusiv suprapunerea pe canapeaua adesea plină de vedete a emisiunii Graham Norton Show de la BBC.

Pe fondul furiei și al reacțiilor negative de la Hollywood, creatorul olandez a postat pe pagina de Instagram a lui Tilly pentru a spune că această creație „nu înlocuiește o ființă umană, ci este o lucrare creativă – o operă de artă”.

„Crearea lui Tilly a fost, pentru mine, un act de imaginație și măiestrie, la fel ca desenarea unui personaj, scrierea unui rol sau modelarea unui spectacol”, a scris Van der Velden, adăugând că astfel de creații ar trebui să fie judecate „ca parte a propriului lor gen” și nu comparate cu actorii umani.

IA a fost o tehnologie extrem de contestată la Hollywood și a reprezentat un punct cheie în timpul grevelor sindicale care au blocat industria în urmă cu doi ani, deoarece scenariștii și actorii au cerut protecție împotriva tehnologiei. În declarația sa cu privire la Norwood, SAG-AFTRA a reamintit agențiilor și studiourilor că utilizarea Norwood în proiecte ar putea ridica probleme pentru protecțiile contractuale pe care le-au obținut după greva din 2023.

„Nu rezolvă nicio „problemă” – creează problema utilizării interpretărilor furate pentru a lăsa actorii fără loc de muncă, punând în pericol mijloacele de trai ale interpreților și devalorizând arta umană”, a declarat sindicatul. Actrița și regizoarea Natasha Lyonne, cunoscută pentru rolurile sale principale din Poker Face, Orange Is the New Black și Russian Doll, a declarat că oricine lucrează cu Norwood ar trebui boicotat.

„Orice agenție de talente care face acest lucru ar trebui boicotată de toate breslele”, a declarat Lyonne, care lucrează în prezent cu „inteligența artificială etică” pentru a crea un lungmetraj cu actori reali. „Profund greșită și total deranjată”. Colega actriță Emily Blunt, vorbind într-un podcast cu Variety, a declarat că această creație a fost terifiantă.