Partidul lui Vasile Costiuc, susținut de George Simion la parlamentarele din Republica Moldova, sancționat de Comisia Electorală Centrală

Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, aliat cu AUR și George Simion, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, a fost sancționat cu avertisment de Comisia Electorală Centrală (CEC) întrucât formațiunea politică n-a raportat nicio cheltuială pentru promovarea pe rețelele de socializare, scrie zdg.md.

„Partidul politic vizat nu a declarat niciun fel de cheltuieli pentru promovarea publicității pe rețelele de socializare. Niciuna. Așadar, nu au fost raportate cheltuieli pentru platforme precum Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc. Pentru săptămâna de raportare 15–21 septembrie, nu au fost indicate costuri aferente promovării.

Verificând în biblioteca Meta, s-a constatat că nu este publicitate pentru acest partid (…). În schimb, pe TikTok, se poate observa că mai multe conturi, cu mii de urmăritori, au promovat ideea și mesajul concurentului electoral. Tot pe platforma TikTok, pe un cont denumit politic „Fără idioți”, identificat ca fiind creat în România și aparținând unui profil cu caracter confidențial, au fost rulate în spațiul online, în perioada de raportare, câteva zeci de videoclipuri cu caracter electoral. În acestea, Vasile Costiuc, alături de alte persoane, îndeamnă urmăritorii să îl voteze în calitate de concurent electoral al partidului „Democrația Acasă” (…).”

Se constată că partidul „Democrația Acasă” a beneficiat de susținere politică masivă din partea unei rețele coordonate din 17 conturi de Tik Tok, iar menținerea acestei rețele este practic imposibilă fără suport financiar. Cu toate aceste, suportul financiar respectiv nu este indicat în Raportul privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral, ceea ce constituie o abatere de la cadrul normativ (…)”, a subliniat Postica.

Iar Blocul Unirea Națiunii (BUN), care s-a retras din cursa electorală înainte de scrutinul din 28 septembrie, a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat. Măsura a fost luată pentru o perioadă de șase luni, a subliniat vicepreședintele CEC, Pavel Postica.

Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune sprijinită de președinta Maia Sandu și care își propune integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, a câștigat alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie. Conform rezultatelor preliminare finale publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC), PAS ar urma să dețină majoritatea în Parlament, cu 55 de mandate

Pe lângă PAS, în Parlament vor mai intra blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, cu 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa”, cu 8 mandate, Partidul Nostru, care a obținut 6 locuri în parlament, și Partidul „Democrația Acasă”, tot cu șase mandate. Ceilalți concurenți electorali au obținut rezultate de sub 1% din voturi.

