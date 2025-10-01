Mandatele obținute de partidul lui Vasile Costiuc în alegerile parlamentare din Moldova, contestate oficial pentru că a fost susținut de un politician străin, George Simion
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, care a obținut șase mandate în noul Parlament, ar putea rămâne fără acestea. O declarație în acest sens a fost făcută de fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3, transmite jurnal.md.
Anatol Șalaru a menționat că Vasile Costiuc este un aliat și un apropiat al președintelui AUR din România, George Simion, relație care ar putea să-l coste mandatele obținute.
„Da, oamenii au înțeles că este promovat de anumite rețele cu atât mai mult cu cât în această campanie electorală PPDA a refuzat orice dezbatere. Vasile Costiuc nu a fost la nicio dezbatere, a mers ca Călin Georgescu și George Simion din România. A fost depusă o contestație la Curtea Electorală Centrală pentru a fi scos din aceste alegeri și s-a cerut invalidarea mandatelor pe care le-a câștigat”, a spus Anatol Șalaru.
Președintele partidului AUR din Chișinău, Boris Volosatâi, a depus o contestație la 27 septembrie, sesizând Comisia Electorală Centrală că PPDA a fost susținut inițial indirect, iar ulterior fățiș, prin declarații video de către un politician extern, George Simion, președintele AUR din România. Cele două formațiuni au realizat activități electorale comune pe teritoriul României sau în Republica Moldova și pe rețelele Facebook și TikTok, fapt interzis de prevederile art.1 al Codului Electoral. Legislația Republicii Moldova interzice implicarea în campania electorală a politicienilor străini.
