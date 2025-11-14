Hamilton îl ignoră pe Verstappen: Nu e cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat
În fantastica-i carieră, Lewis Hamilton a avut ocazia să se dueleze cu nume mari din istoria Formulei 1. Provocat recent să nominalizeze cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat în Marele Circ, britanicul i-a surprins pe mulți în momentul în care l-a adus în discuție pe Sebastian Vettel.
Hamilton spune că Sebastian Vettel a fost cel mai de temut rival din F1
Considerat de mulți dintre specialiștii din Marele Circ cel mai bun pilot al ultimelor decenii, Max Verstappen nu-și găsește loc în ierarhia lui Hamilton atunci când vine vorba despre cel mai temut rival.
Într-un interviu recent cu personalitatea braziliană de pe internet Matheus Gonze, Lewis a spus că duelurile cu Sebastian Vettel i-au rămas în minte și că germanul este cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat.
Practic, Hamilton îl ignoră pe Verstappen, cel care „i-a răpit” titlul de campion din F1 în ultimul tur al ultimei etape din 2021.
După câteva momente de deliberare, britanicul a răspuns: „Este dificil, aș spune Sebastian (n.r. Vettel)”, atunci când a fost întrebat cine este „cel mai bun pilot” împotriva căruia a concurat vreodată.
Decizia poate fi considerată una surprinzătoare, în condițiile în care în drumul spre cele șapte titluri mondiale pe care le are în CV, Hamilton s-a întrecut cu piloți precum Fernando Alonso, Michael Schumacher, Max Verstappen și fostul coechipier Nico Rosberg.
De la rivali de temut pe circuite, Hamilton și Vettel au trecut la o relație apropiată de prietenie. De altfel, Sebastian este unul dintre cei care l-au susținut necondiționat pe Lewis în timpul acestui an, sezon în care britanicul nu se descurcă deloc bine în monopostul Scuderiei Ferrari.
Revenind la rivalitatea cu Verstappen, pilotul olandez a primit aceeași întrebare în urmă cu doar câteva săptămâni, iar răspunsul acestuia a fost următorul: Fernando Alonso este cel mai bun pilot de pe grila de start din Formula 1.
Clasamentul piloților după cursa din Brazilia
- Lando Norris (McLaren) 390 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 366
- Max Verstappen (RedBull) 341
- George Russell (Mercedes) 276
- Charles Leclerc (Ferrari) 214
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 122
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 43
- Oliver Bearman (Haas) 40
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Liam Lawson (Racing Bulls) 36
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0
Clasament constructori
- McLaren 756 puncte / campioană
- Mercedes 398
- RedBull 366
- Ferrari 362
- Williams 111
- Racing Bulls 82
- Aston Martin 72
- Haas 70
- Kick Sauber 62
- Alpine 22.
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – Câștigător Lando Norris
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
