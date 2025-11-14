Hamilton îl ignoră pe Verstappen: Nu e cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat

În fantastica-i carieră, Lewis Hamilton a avut ocazia să se dueleze cu nume mari din istoria Formulei 1. Provocat recent să nominalizeze cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat în Marele Circ, britanicul i-a surprins pe mulți în momentul în care l-a adus în discuție pe Sebastian Vettel.

Hamilton spune că Sebastian Vettel a fost cel mai de temut rival din F1

Considerat de mulți dintre specialiștii din Marele Circ cel mai bun pilot al ultimelor decenii, Max Verstappen nu-și găsește loc în ierarhia lui Hamilton atunci când vine vorba despre cel mai temut rival.

Într-un interviu recent cu personalitatea braziliană de pe internet Matheus Gonze, Lewis a spus că duelurile cu Sebastian Vettel i-au rămas în minte și că germanul este cel mai bun pilot împotriva căruia a concurat.

Practic, Hamilton îl ignoră pe Verstappen, cel care „i-a răpit” titlul de campion din F1 în ultimul tur al ultimei etape din 2021.

După câteva momente de deliberare, britanicul a răspuns: „Este dificil, aș spune Sebastian (n.r. Vettel)”, atunci când a fost întrebat cine este „cel mai bun pilot” împotriva căruia a concurat vreodată.

Decizia poate fi considerată una surprinzătoare, în condițiile în care în drumul spre cele șapte titluri mondiale pe care le are în CV, Hamilton s-a întrecut cu piloți precum Fernando Alonso, Michael Schumacher, Max Verstappen și fostul coechipier Nico Rosberg.

De la rivali de temut pe circuite, Hamilton și Vettel au trecut la o relație apropiată de prietenie. De altfel, Sebastian este unul dintre cei care l-au susținut necondiționat pe Lewis în timpul acestui an, sezon în care britanicul nu se descurcă deloc bine în monopostul Scuderiei Ferrari.

Revenind la rivalitatea cu Verstappen, pilotul olandez a primit aceeași întrebare în urmă cu doar câteva săptămâni, iar răspunsul acestuia a fost următorul: Fernando Alonso este cel mai bun pilot de pe grila de start din Formula 1.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

