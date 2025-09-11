Max Verstappen alege cel mai bun pilot din Formula 1

Max Verstappen a fost provocat, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, să-l nominalizeze pe cel mai bun pilot de pe grila de start din Formula 1. Campionul mondial en-titre surprinde atunci când nu-i ia în seamă pe Hamilton, Piastri sau Norris. Din punctul de vedere al lui Max, Fernando Alonso este numărul unu.

Verstappen spune că Alonso este cel mai bun pilot din Formula 1

Piloții McLaren domină ierarhia generală (Piastri este primul, iar Norris al doilea, la 31 de puncte în urmă), dar acest lucru nu-l impresionează pe Verstappen.

Mai mult decât atât, olandezul nu-l nominalizează la vreo categorie pe Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial în Formula 1.

În schimb, Verstappen îi scoate în evidență pe Charles Leclerc și Fernando Alonso pentru calitățile lor extraordinare.

Cel mai bun pilot în calificări este Leclerc, din punctul de vedere al lui Verstappen.

Atunci când vine vorba despre capitolul „cel mai bun pilot”, Max îl nominalizează pe Fernando Alonso: „un adevărat luptător.”

Ibericul este apreciat de către Verstappen pentru experiența, inteligența și abilitatea de a se apăra în dueluri roată la roată.

În schimb, atunci când a fost întrebat cine este cel mai bun pilot din istorie, Max a refuzat să dea un nume, el fiind de părere că fiecare epocă a avut piloți excepționali: „Au existat mulți campioni grozavi în epoci diferite. Cred că este mai important să apreciem pur și simplu toți piloții mari care au existat vreodată.”

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

