Lovitură pentru Ferrari: Scuderia pierde doi ingineri de top

Două plecări importante vor avea loc la Ferrari în următoarea perioadă, transmite racingnews365.com. Astfel, Scuderia va fi părăsită de Wolf Zimmermann, liderul proiectului Ferrari Power Unit, și Lars Schmidt, inginerul-șef pentru dezvoltarea performanțelor motorului cu combustie internă.

Lipsa rezultatelor din sezonul 2025 nu este singura problemă pentru Ferrari. Conform publicațiilor Autoracer și Corriere dello Sport, Wolf Zimmermann, liderul proiectului Ferrari Power Unit, și Lars Schmidt, inginerul-șef pentru dezvoltarea performanțelor motorului cu combustie internă, vor părăsi echipa italiană.

Sursele citate vorbesc despre faptul că Wolf și Lars vor face pasul la Audi, echipă care va intra în Marele Circ în sezonul 2026.

Audi va prelua echipa Stake la finalul anului în curs, iar constructorul german își întărește serios departamentul tehnic, în special în zona motoarelor, unde intenționează să devină competitiv odată cu noile reglementări din 2026.

Înregimentarea celor doi ingineri reprezentativi are legătură cu faptul că Mattia Binotto, fost șef al Ferrari, conduce acum proiectul F1 de la Audi.

Zimmermann și Schmidt au lucrat anterior cu Binotto la Maranello, iar acum vor reîntregi echipa la Audi.

În ceea ce-i privește pe cei de la Ferrari, Enrico Gualtieri va continua să supravegheze proiectul unității de propulsie pentru 2026, oferind o anumită continuitate în dezvoltarea motorului Scuderiei.

#Ferrari, rivoluzione nell’area motori. Lascia Wolf #Zimmermann per andare all’Audi di #Binotto. A Maranello grossi cambiamenti nell’area power unit: l’ingegnere tedesco, fra i responsabili, era arrivato alla fine 2014 dalla #Mercedes pic.twitter.com/7PiDsl35bY — I fatti nostri (@Infofatti) September 11, 2025

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

