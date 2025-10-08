Un român a furat bacșișurile angajaților din două hoteluri din Italia: 5.000 de euro / ”Gestul românului a afectat direct activitatea angajaților„

Un român de 32 de ani, rezident în Germania, e acuzat în Italia de furtul a 5.000 de euro, banii din bacșișuri ai personalului din două hoteluri, scrie presa italiană.

A fost prins datorită camerelor de supraveghere și a unor martori.

Ancheta a fost demarată în urma unei plângeri depuse de doi hotelieri locali din Sesto, în nordul Italiei, la granița cu Austria, care au semnalat dispariția unor sume de bani păstrate în recipiente speciale pentru bacșișurile personalului.

Potrivit reconstituirii, la 27 și 28 august, bărbatul ar fi pătruns în holurile a două unități de cazare din Sesto, sustrăgând containerele cu o pradă totală de aproximativ 5 000 de euro.

Datorită anchetei, care a fost susținută și de analiza imaginilor de supraveghere video și a mărturiilor colectate, carabinierii au reușit să identifice presupusul autor.

”Unitățile implicate și-au exprimat ușurarea față de rezultatul pozitiv al anchetei, subliniind în același timp amărăciunea față de un gest care a afectat direct activitatea angajaților”, scriu jurnaliștii italieni.