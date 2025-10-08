„După atacul Hamas, antisemitismul a devenit un instrument politic”, spune principalul rabin european

„Nu trece o zi fără să auzim despre atacuri împotriva evreilor și a instituțiilor evreiești”, a declarat pentru Euronews cel mai important rabin din Europa, Pinchas Goldschmidt, avertizând că antisemitismul a devenit „extrem de periculos” în cei doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza.

Goldschmidt, președintele Conferinței Rabinilor Europeni, a declarat că „un procent ridicat de evrei încearcă să-și ascundă iudaismul în public”.

„Când ies pe stradă, nu poartă kippah-ul care le acoperă capul sau, dacă au un colier cu Steaua lui David, încearcă să nu-l arate”, a explicat rabinul, potrivit Rador.

În multe țări europene, autoritățile au înăsprit măsurile de securitate în jurul lăcașurilor și sinagogurilor evreiești, a spus Goldschmidt, adăugând că, în multe cazuri, aceste măsuri au împiedicat posibile atacuri.

„Multe dintre aceste atacuri au fost prevenite de diverse servicii de securitate, în special în Germania. Chiar acum câteva zile, am aflat că Germania a oprit un alt atac la Berlin. Așadar, ne confruntăm cu un pericol constant”, a avertizat Goldschmidt.

Însă, aceste măsuri nu opresc toate atacurile planificate: cel mai recent a avut loc la Manchester pe 2 octombrie, când o persoană a fost ucisă și trei au fost internate în stare gravă, după un atac cu o mașină și o înjunghiere în fața unei sinagogi.

Atacul a avut loc în timpul slujbelor de la sinagoga Congregației Evreiești Heaton Park de Yom Kippur, cea mai sfântă zi a calendarului religios evreiesc, și este tratat de poliție ca un atac terorist.

„Autoritățile din multe țări, în special din Europa de Vest, au fost extrem de utile și vigilente față de comunitățile evreiești. În Franța, în ultimii doi ani, mii de polițiști și soldați au fost staționați în fața lăcașurilor de cult evreiești. Acest lucru s-a mai întâmplat și înainte, după Charlie Hebdo, dar a crescut semnificativ”, a spus Goldschmidt.

Potrivit lui Goldschmidt, după incursiunea Hamas în Israel în urmă cu doi ani și ofensiva militară din Gaza, antisemitismul a devenit un instrument politic în Europa și nu numai.

„La nivel politic, antisemitismul a devenit din nou politically correct. Este folosit în mod deschis de partidele politice”, a spus rabinul. „A devenit un instrument al partidelor de extremă dreapta împotriva imigranților”, a explicat Goldschmidt, care a concluzionat: „Și noi, evreii, suntem în mijlocul tuturor acestor lucruri”.

