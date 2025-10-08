Polițiștii europeni au destructurat o reţea infracțională din Europa de Est care fura mașini de lux și le vindea în Dubai

Poliția italiană, spaniolă și belgiană au destructurat o rețea infracțională din Europa de Est acuzată că fura mașini de lux și le transporta ilegal în Dubai pentru revânzare, au anunțat marți autoritățile italiene și europene, citate de Reuters. Printre suspecți se numără și români, scrie Rador.

Poliţiştii au descoperit mașinile în stațiuni de vacanță precum Forte dei Marmi și Cortina, în Italia, și Marbella, în Spania.

Vehiculele erau echipate cu dispozitive de urmărire, care le permiteau hoților să lovească mai târziu, a precizat poliția italiană – Carabinieri – într-o declarație.

Mașinile – majoritatea modele Range Rover, Lexus și Toyota – au fost apoi conduse în Belgia, unde numerele de șasiu au fost modificate și au fost adăugate plăcuțe de înmatriculare false sau clonate, înainte de a fi expediate din portul Anvers.

Polițiștii au confiscat patru autoturisme furate, kituri pentru clonarea cheilor de mașină, bruiaje și alte echipamente utilizate pentru deschiderea autoturismelor, neutralizarea sistemelor de alarmă și GPS ale acestora și demontarea transponderelor de securitate pentru a împiedica urmărirea ulterioară a vehiculelor furate.

Eurojust și Europol, agențiile de cooperare judiciară și polițienească ale UE, au contribuit la investigațiile privind furturile a peste 100 de vehicule de lux, în valoare colectivă de cel puțin 3 milioane de euro (3,5 milioane de dolari), de la începutul anului 2024.

Operațiunea de marți a vizat 24 de suspecți, majoritatea din Republica Moldova, dar și din Rusia, România și Ucraina, șase dintre aceștia fiind reținuți și trei plasați în arest la domiciliu, au declarat poliţiştii italieni, care au condus investigațiile.

