Volodimir Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situaţia” pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului şi încă nu a stabilit când va înceta să ucidă. Acest lucru complică situaţia. Dacă Rusia nu are voinţa de a executa un simplu ordin de a-şi opri loviturile, ar putea fi nevoie de eforturi majore pentru a face Rusia să dorească să pună în aplicare ceva mult mai important: coexistenţa paşnică cu vecinii săi pentru deceniile următoare”, a scris Zelenski pe reţelele sale de socializare sâmbătă seara.

Luni, liderul ucrainean se va deplasa la Washington DC, unde preşedintele american Donald Trump a declarat că îl va îndemna pe Zelenski să accepte un acord de pace.