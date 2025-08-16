VIDEO Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile, transmite News.ro.
”La data de 15 august a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră l-au identificat pe conducătorul auto, fiind vorba de un bărbat, de 71 de ani”, informează Compartimentul de Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.
Anunţul vine ca urmare a imaginilor apărute în spaţiul public, în care şi este interpelat de un altul, care circula regulamentar.
@ct100.roPe contrasens pe Autostrada A4. Video: Adi Cimpean/Facebook Detalii pe ct100.ro
Bărbatul a fost sancţionat contravenţional conform O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, fiind dispusă, totodată, măsura suspendării dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.
Imaginile cu bărbatul circulând pe contrasens au fost postate pe Facebook, alături de comentariul: ””Întâmplare petrecută în dimineaţa aceasta pe autostrada A4. A ajuns pe contrasens cu maşina şi tot el era revoltat pentru că ceilalţi nu-i permit înaintarea…”.
Conform altui comentariu, incidentul a avut loc pe A4, ieşirea spre Ovidiu.
