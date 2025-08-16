MOTIVARE De ce Curtea de Apel București a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită de fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu: Ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de imparțialitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea de Apel București (CAB) a anulat condamnarea de 11 ani de închisoare primită la Tribunalul Capitalei de către fostul manager al spitalului Malaxa, Florin Secureanu, pentru că ar fi fost condamnat de un judecător lipsit de impațialitate, se arată în motivarea instanței publicată în format anonimizat pe portalul rejust.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pe 11 noiembrie 2024, Tribunalul București l-a găsit vinovat pe Secureanu pentru că a primit mită aproape 1,3 milioane de lei, adică peste 250.000 de euro, constând în contravaloarea unor excursii în Europa, SUA, Canada, Asia, Australia și Noua Zeelandă. Secureanu s-ar fi plimbat prin toată lumea cu iubita lui, Eugenia Chiriac, pe banii primiți mită de la o firmă care avea contracte cu spitalul Malaxa.

Pe 4 august 2025, CAB a anulat condamnarea și a dispus rejudecarea dosarului, sub riscul prescrierii faptelor.

Timeline cu termenele relevante din dosar

mai 2017: DNA l-a trimis în judecată pe fostul director al spitalului Malaxa din Capitală, Florin Adrian Secureanu, pentru delapidare de aproape 2 milioane de lei și luare de mită de aproape 1,3 milioane de lei, potrivit unui comunicat al DNA.

Alături de Secureanu, DNA a trimis în judecată și alți 10 inculpați printre care oamenii de afaceri Cristian Ioniță, Mihai Mesner și o persoană acuzată de complicitate la spălare de bani, Gabriel Deaconu.

ianuarie 2018: judecătorul Petre Valentin Bădița a disjuns dosarul față de inculpații Florin Adrian Secureanu, Cristian Ioniță, Mihai Mesner și Gabriel Deaconu, potrivit motivării CAB.

februarie 2018: judecătorul Petre Valentin Bădița i-a condamnat pe ceilalți 7 inculpați acuzați de complicitate la pedepse, care au recunoscut faptele și au cerut să fie judecați în procedură simplificată.

martie 2018: judecătorul Petre Valentin Bădița s-a abținut în a mai judeca dosarul disjuns cu Secureanu după ce i-a condamnat pe cei 7 presupuși complici.

Dosarul a fost repartizat judecătorului Vlad Andriescu.

iulie 2018: inculpatul Gabriel Deaconu, rămas cu Secureanu în dosar, a recunoscut faptele și a cerut să fie judecat în procedură accelerată.

septembrie 2018: judecătorul a disjuns dosarul față de Gabriel Deaconu. În dosarul principal au rămas doar Florin Secureanu și oamenii de afaceri Mihai Mesner și Cristian Ioniță.

decembrie 2018: judecătorul Vlad Andriescu l-a condamnat pe Gabriel Deaconu pentru complicitate la spălare de bani la 3 ani de detenție cu suspendare și să restituie spitalului Malaxa o sumă presupus delapidată de peste 6 milioane de lei.

februarie 2023: Florin Secureanu l-a recuzat pe judecătorul Vlad Andriescu, invocând că prin sentinţa de condamnare a lui Gabriel Deaconu ”în considerentele hotărârii a reţinut şi vinovăţia sa”.

Un alt complet al Tribunalului București a respins cererea de recuzare formulată de Secureanu.

martie 2023: Un alt inculpat, Cristian Ioniță, a formulat cerere de recuzare împotriva judecătorului Vlad Andriescu, arătând că ”inculpatul Deaconu Gabriel a fost condamnat de acelaşi judecător pentru fapte care se află în concurs caracterizat cu cele pentru care a fost sesizată instanţa de judecată în prezenta cauză”.

A invocat faptul că preşedintele completului s-a antepronunţat în condiţiile în care învinuirea pe care judecătorul a analizat-o sub aspectul existenţei faptei, a identităţii persoanei care a săvârşit-o şi a răspunderii penale se referă la inculpatul Ioniță Cristian.

Totodată, a mai arătat că toate cererile de probe i-au fost respinse, aspect ce îi conturează temerea că judecătorul recuzat are deja o opinie formată cu privire la acuzaţiile aduse prin rechizitoriu”, potrivit motivării Curții de Apel București.

Judecătorul Vlad Andriescu a respins cererea de recuzare, chiar dacă îl viza chiar pe el, ”deşi atât reprezentantul Ministerului Public, cât şi părţile au solicitat să fie amânată cauza pentru a fi soluţionată cererea de un alt complet de judecată al Tribunalului Bucureşti”.

Judecătorul a respins cererea drept inadmisibilă pentru că a mai fost una similară respinsă, ”apreciind că sunt incidente dispoziţiile art. 67 alin. 5 Cod procedură penală”.

”Potrivit acestui text de lege: Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fata căruia s-a formulat cererea de recuzare”, se arată în motivarea CAB.

Cum vede lucrurile Curtea de Apel București

CAB are acum un cu totul alt punct de vedere. ”Curtea constată că cele două cereri de recuzare au fost formulate de inculpaţi diferiţi (Secureanu și Ioniță – n.r.) şi sunt prezentate și motive particulare în a doua cerere, cea formulată de inculpatul Ioniță Cristian.

Astfel, observă Curtea că inculpatul Deaconu Gabriel, condamnat prin sentinţa penală nr. (…)/2018, pronunțată în dosarul nr. (…)/3/2018 (disjuns din prezenta cauză), a fost trimis în judecată pentru complicitate la infracțiunea de spălare de bani (…), reţinându-se că a înlesnit activitatea inculpatului Ioniță Cristian.

În aceste condiţii, Curtea apreciază că cererea de recuzare formulată de inculpatul Ioniță Cristian ar fi trebuit soluţionată de un alt complet de judecată, conform dispoziţiilor legale.

Faptul că anterior a fost respinsă cererea de recuzare formulată de un alt inculpat, Secureanu Florin Adrian, care are o altă situaţie juridică, nu poate conduce la respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de recuzare formulată de inculpatul Ioniță Cristian.

Reţine Curtea că potrivit (…), abţinerea sau recuzarea judecătorului care face parte din completul de judecată se soluţionează de un alt complet de judecată”, se arată în motivarea CAB.

Curtea de Apel anulează sentința de condamnare

”Instanţa de control judiciar reţine că judecătorul fondului nu s-a abținut, deși a judecat și a condamnat un alt inculpat, Deaconu Gabriel, care a fost trimis în judecată prin acelaşi rechizitoriu, făcând referiri în hotărârea pronunțată inclusiv la situația apelanților inculpați (…)

De altfel, anterior repartizării cauzei acestui judecător, judecătorul iniţial învestit cu rechizitoriul (Petre Valentin Bădița – n.r.) emis de către Direcția Naţională Anticorupție în dosarul de urmărire penală nr. (….)/P/2016, care a pronunţat sentinţa penală nr. (…)/27.02.2018 în dosarul nr. (…)3/2017 al Tribunalului Bucureşti, prin care a condamnat pe o parte dintre inculpaţi, care au recunoscut faptele, domnul judecător Bădița Petre Valentin a formulat declaraţie de abţinere, invocând prevederile art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală şi Decizia nr. (…)/2012 pronunţată de Secţiile Unite ale Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii (…)

Curtea apreciază că este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 1 litera f Cod procedură penală”, se arată în motivare.

Potrivit articolului 64 alineatul 1 litera f din Codul de procedură penală, ”Judecătorul este incompatibil dacă există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată”.

Prin urmare, CAB a anulat condamnarea lui Secureanu dată de judecătorul Vlad Andriescu și a dispus rejudecarea procesului cu roscul intervenirii prescripției.

Cine e judecătorul Vlad Andriescu

În martie 2024, magistratul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a fost sancționat disciplinar cu avertisment de CSM pentru întârzieri în motivarea hotărârilor.

Cine sunt judecătoarele de la CAB care au anulat condamnarea lui Secureanu

Jurnalistul Virgil Burlă de la presshub.ro a arătat că decizia a fost luată de judecătoarele CAB, Elena Raluca Isepciuc și Virginia Opăriuc.

Elena Isepciuc a venit de la Tribunalul Iași, pe filiera Sabinei Adomniței, vicepreședintă a Curții de Apel București și soția fostului ministru Cristian Adomniței, condamnat pe fond cu executare și achitat definitiv de Curtea de Apel Galați în dosarul „Albumul”.

A doua judecătoare, Virginia Opăriuc, a făcut parte din completul de judecată care a decis menținerea în arest a afaceristului Bogdan Peschir, acuzat de coruperea alegătorilor în favoarea lui Călin Georgescu.